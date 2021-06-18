Ümraniye'de eşini 18 bıçak darbesiyle yaralayan sanığa 18 yıl hapis
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Ümraniye'de eşini 18 bıçak darbesiyle yaralayan sanığa 18 yıl hapis

Ümraniye'de eşini 18 bıçak darbesiyle yaralayan sanığa 18 yıl hapis
Demirören Haber Ajansı / Halil Sadri Yılmaz - Haberler | Güncel

ÜMRANİYE'de 2019 yılında eşi Ayşe Pirizoğlu'nu (26) mutfaktan aldığı bıçakla 18 yerinden bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Kadir Pirizoğlu (29) "Eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ÜMRANİYE'de 2019 yılında eşi Ayşe Pirizoğlu'nu (26) mutfaktan aldığı bıçakla 18 yerinden bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Kadir Pirizoğlu (29) "Eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Kadir Pirizoğlu katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Sanık avukatı savunmasında "Olayın oluş şekli itibariyle eylemin yaralama olarak nitelendirilmesi gerekir. Eylemi tamamlama imkanı varken son vermiştir. Eğer ceza verilecekse yaralanmadan hüküm kurulmasını, pişmanlığı, hastalığı nazara alınarak üst sınırdan lehe hükümlerin uygulanmasını talep ederiz" dedi. 

"BEN OLAYI HASTAYKEN YAPMIŞTIM"

Son sözü sorulan sanık Pirizoğlu ise "Ben bu olayı hastayken yapmıştım, çok pişmanım. Şu anda iyiyim. Tedavilerim olumlu neticelendi. Şu anda iyiyim" dedi.

18 YIL HAPSE ÇARPTIRILDIDavayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Kadir Pirizoğlu'nu "Eşi kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Eylemin teşebbüs aşamasında kalmış olması nedeniyle heyet, kanun gereğince sanık Pirizoğlu'nu "Eşi kasten öldürmete teşebbüs" suçundan 18 yıl hapse çarptırdı. Mahkeme, sanığın cezasında takdiren başka bir indirim uygulamadı.

DAVANIN GEÇMİŞİAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede tarafların evli oldukları, aralarında çıkan tartışma nedeniyle sanık Kadir Pirizoğlu'nun müşteki Ayşe Pirizoğlu'nu mutfaktan aldığı bıçakla çeşitli yerlerinden bıçakladığı anlatılmıştı. İddianamede sanık Kadir Pirizoğlu'nun "Eşe karşı silahla hayati tehlike geçirecek şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istemiyle Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanması istenmişti. Asliye Ceza Mahkemesi, suçun niteliğinin "Eşe karşı öldürmeye teşebbüs" olduğunu belirterek görevsizlik vererek, dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.  İlk duruşmada savunma yapan sanık Kadir Pirizoğlu, eşinin olaydan 1 ay önce yer altı dünyasına girdiğini ve kendisini aldattığını öne sürerek 11 Haziran 2019 tarihinde eşini bıçakladığını söylemişti. Ayrıca sanık savunmasında "Ben evlendikten sonra ailem beni Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırmıştı. Orada hastanede ilaçla işkence yaptılar. Tutuklandıktan sonra cinler bana işkence yaptılar. Başka söyleyecek bir şeyim yoktur. Haksızlığa uğradığımı düşündüğüm için eşimi bıçakladım. Kullanıldığımı düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı. 

"18 YERİMDEN BIÇAKLADI"Müşteki Ayşe Pirizoğlu ise olaydan önce eşinin psikiyatri servisine götürüldüğünü, hastanenin teşhis koymadığını söylemişti. Müşteki Pirizoğlu eşini aldatmadığını da dile getirerek "Mutfağa gidip çay koyacağım sırada "Bismillah" diyerek elindeki bıçakla bana vurmaya başladı. Belimden, karnımdan, göğsümden, kasığımdan ve bacağımdan olmak üzere 18 yerimden bıçakladı. Sanık, bir kaç kez kafamı yere vurdu ve kendisini üzerimden aldılar. Hastanede 4 gün yoğun bakımda, 1,5 hafta da serviste yattım. Sol elimin iki parmağının sinirleri kesilmişti. O iki parmağımı kullanamıyorum" şeklinde konuşmuştu. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda da sanığın cezai ehliyeti tam çıkmıştı. 

 


Ümraniye'de eşini 18 bıçak darbesiyle yaralayan sanığa 18 yıl hapis

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil Sadri Yılmaz

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