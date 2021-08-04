Eşine ve ailesine şiddetten gözaltına alındı, DEAŞ üyesi çıktı
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Eşine ve ailesine şiddetten gözaltına alındı, DEAŞ üyesi çıktı

Eşine ve ailesine şiddetten gözaltına alındı, DEAŞ üyesi çıktı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa İnan - Haberler | Güncel

SAMSUN'da 3 çocuk annesi eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Irak uyruklu F.M.A.A.S.'nın (29), terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ortaya çıktı.

SAMSUN'da 3 çocuk annesi eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Irak uyruklu F.M.A.A.S.'nın (29), terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ortaya çıktı. Şüpheli, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sorguya alındı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Bürosu ekipleri, Yenidoğan Mahallesi'nden aile içi şiddet ihbarı aldı. İhbar üzerine adrese giden ekipler, F.M.A.A.S.'yı gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüphelinin, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle arandığı ortaya çıktı. Ayrıca, şüphelinin ailesinden ve eşinden uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa İnan

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