Eşine laf atan şahısları uyardı, dayak yedi
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Eşine laf atan şahısları uyardı, dayak yedi

01.03.2021 04:36 | Son Güncelleme: 01.03.2021 07:39

Eşine laf atan şahısları uyardı, dayak yedi Tekirdağ'da bir vatandaş, eşine laf atıldığı iddiasıyla uyarmak istediği kişilerin saldırısına uğradı.

Eşine laf atan şahısları uyardı, dayak yedi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da bir vatandaş, eşine laf atıldığı iddiasıyla uyarmak istediği kişilerin saldırısına uğradı. Yaralanan adam hastaneye kaldırıldı.

Olay, Hacıevhat Mahallesi Erenler mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle mangaldan dönen K.K. yol kenarında bulunan kişileri, eşine laf attığı gerekçesiyle uyarmak istedi. Saldırıya uğrayan K.K. dengesini kaybedip, yere düşerek yaralandı.

Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan K.K. tedavi altına alındı.

Hastaneden taburcu olan K.K. saldırganlardan şikayetçi olduğunu ifade ederek, "Kaburgalarım ağrıyor, nefes almakta güçlük çekiyorum. Benim kimseyle bir derdim yok. Allah'a havale ediyorum" diye konuştu.

Eşine laf atan şahısları uyardı, dayak yedi
Eşine laf atan şahısları uyardı, dayak yedi
Eşine laf atan şahısları uyardı, dayak yedi
Eşine laf atan şahısları uyardı, dayak yedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR

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