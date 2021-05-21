Eşine kızdı, evini ateşe verip kendisini içeriye kilitledi
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Eşine kızdı, evini ateşe verip kendisini içeriye kilitledi

Eşine kızdı, evini ateşe verip kendisini içeriye kilitledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde eşinde kızdığı öne sürülen şahıs, evini ateşe verip kendisini içeriye kilitledi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde eşinde kızdığı öne sürülen şahıs, evini ateşe verip kendisini içeriye kilitledi. Ekiplere zor anlar yaşatan şahıs, yangın söndürüldükten sonra polis ekiplerince güçlükle sakinleştirilerek ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olay, Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesi 5060 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, B.A. isimli şahıs, tartıştığı eşinin elbiselerini evde yakmaya başladı. Bu esnada çatıya sıçrayan yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiyecilerin bir yandan da B.A.'yı evden dışarıya çıkartma çabaları sonuçsuz kaldı. Kendisini eve kilitleyen şahıs, ekiplerin tüm çabalarına rağmen dışarıya çıkartılamadı. İtfaiye erleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Bölgeye gelen polis ekipleri söndürülen yangın sonrasında şahsı evinden zorla çıkarttı. Polis ekiplerince güçlükle sakinleştirilen şahıs, ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, şahsın çıkardığı yangın ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. - SAKARYA

Eşine kızdı, evini ateşe verip kendisini içeriye kilitledi
Eşine kızdı, evini ateşe verip kendisini içeriye kilitledi
Eşine kızdı, evini ateşe verip kendisini içeriye kilitledi
Eşine kızdı, evini ateşe verip kendisini içeriye kilitledi
Eşine kızdı, evini ateşe verip kendisini içeriye kilitledi
Eşine kızdı, evini ateşe verip kendisini içeriye kilitledi
Eşine kızdı, evini ateşe verip kendisini içeriye kilitledi
Eşine kızdı, evini ateşe verip kendisini içeriye kilitledi
Eşine kızdı, evini ateşe verip kendisini içeriye kilitledi
Eşine kızdı, evini ateşe verip kendisini içeriye kilitledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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