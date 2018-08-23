Eşinden Yadigar Kayıp Alyansa Kavuştu

İZMİR Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nca takside unutulan, içinde altın alyans, bir miktar para ve not kağıdı bulunan cüzdanın sahibi, uzun uğraşlar sonucu bulundu. 15 gün önce kaybettiği 45 yıllık eşinin hatırası alyansı alan Mualla Öztaş (64), duygusal anlar yaşadı.

Taksilerde unutulan eşyalar için İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda yoğun mesai harcanıyor. Bu amaçla oluşturulan özel ekip görev yaparken, eşyalar sahiplerine ulaştırılıyor. Taksi şoförü İrfan Kartal da aracında unutulan cüzdanı, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na teslim etti. Cüzdanın içinde altın alyans, bir miktar para ve not kağıdı olduğu görüldü. Odanın genel sekreterliğini yapan, emekli emniyet amiri Mesut Yılmaz, kağıttaki bilgilerden yola çıkarak, Mualla Öztaş'a ulaştı. 15 gün önce kaybettiği 45 yıllık eşi Şerafettin Öztaş'tan hatıra alyansı kendisine ulaştırılan Öztaş, çok mutlu olduğunu söyledi.

'DUALARIM KABUL OLDU'

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanvekili Erkan Özkan'dan cüzdanını teslim alan, 2 çocuk sahibi Mualla Öztaş, alyansı tekrar görünce duygulandı. Öztaş, "Eşimin ölümünün acısına ondan yadigar yüzüğün kaybolması da eklenmişti. Bulunması için çok dua ettim. Tekrar kavuşacağıma yürekten inanıyordum, dualarım kabul oldu. Ne kadar teşekkür etsem ve şükretsem az" dedi.

- İzmir