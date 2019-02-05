Eşinden İsmail Hacıoğlu'na "Ne Güzel Sevdin Ne Çok Sevdim"

Şimdilerde "Kutul Amare" dizisi ile ekranlarda izlediğimiz yakışıklı oyuncu İsmail Hacıoğlu'nin eşi Duygu Hacıoğlu, sosyal medya hesabında evliliklerinin 3. yıl dönümünü kutlamak için bir video paylaştı. Binlerce kişinin izlediği videonun altındaki notta "Ne güzel sevdin ne çok sevdim" sözleri ile Instagram'da duygu dolu anlar yaşattı.

"NE GÜZEL SEVDİN NE ÇOK SEVDİM"

Duygu Hacıoğlu'nun paylaştığı videonun altına not düştüğü "Ne Nazım'ın şiirleri ne Sezen'in şarkıları yeter seni anlatmaya. Ne güzel sevdin, ne çok sevdim. Bizim aşkımız gözle görülür, elle tutulur. Yeminimiz var bizim. 05.02.2016 sana 'evet' dediğim güne bin şükür olsun, evliliğimizin üçüncü yılı kutlu olsun. 30'uncu seneyi aynı aşkla sağlıkla kutlamak nasip olsun. Seni çok seviyorum eşim, dostum, yoldaşım, dert ortağım, sevgilim." sözleri takipçilerinden tam not aldı.