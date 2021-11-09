Esin Övet kimdir? Gazeteci Esin Övet kaç yaşında, nereli?

Esin Övet kimdir? sorusunun yanıtı merak edildi. Magazin gazeteciliğiyle medya sektörüne adım atan Esin Övet kaç yaşında, nereli? Esin Övet'in mesleği nedir?

ESİN ÖVET KİMDİR?

Magazin gazetecisi ve köşe yazarı olan Esin Övet, 2 Şubat 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Makine Ressamlığı bölümüne başlayan Övet, 1995 yılında okulu bırakarak Sabah Gazetesi'nde Magazin haber ciliği yapmaya başlamıştır. Yaptığı ilk haber 1995 yılında İstanbul, Ulus'ta bir okulda Türkan Şoray, Nazan Şoray, Esin Afşar'ın ağaç dikmesi olayına aittir.

Sabah Gazetesinden ayrılan Övet, Star'a geçti. Ancak burada 9 ay çalıştıktan sonra tekrar Sabah Gazetesi'ne geçmiş ve 2002 yılına kadar köşe yazarlığı yapmıştır. Daha sonra Haber türk gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır. Aynı zamanda Haber türk kanalında yayınlanan HT Masa programında da yer aldı.

Magazin gazetecisi Esin Övet, mesleğe başladığı 1995 yılından beri İstanbul gecelerinin nabzını tutuyor. Dışarıdan çok renkli görünen gecelerde, yıllardır tanık olduğu, gözlemlediği veya duyduğu olayları 2013 yılında 'Siz Uyurken' adıyla bir kitap haline getirdi.

Esin Övet, sanat ve klip yönetmeni Sedat Doğan ile evli idi 2009 yılında boşandı.

Beyaz TV'de 'Söylemezsem Olmaz' programının Esin Övet, Oya Aydoğan, Mert Öğün ve Gizem Hatipoğlu ile birlikte sunuculuğunu yaptı. 28 Haziran 2014 tarihinde Beyaz TV ile ilişiği kesildi.

Kitapları:

2013 – Siz Uyurken

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet