Esin Moralıoğlu, Pürüzsüz Bir Cilt İçin Yaptığı Photoshopla Rezil Oldu
Bir dönemin gözde isimlerinden Esin Moralıoğlu, pürüzsüz bir cilt için fotoğrafına uyguladığı photoshopu abartınca takipçilerinin diline düştü.
Ünlü isimlerin photoshopla olan sınavı sosyal medya takipçilerinin gözünden kaçmıyor.
ESİN MORALIOĞLU FENA YAKALANDI
Bir dönemin aranan isimlerinden Esin Moralıoğlu çektiği fotoğrafları takipçileri ile paylaştı. Moralıoğlu'nun pürüzsüz bir cilt için fotoğrafına uyguladığı photoshop dikkatlerden kaçmadı.
YORUM BOMBARDIMANINA TUTTULAR
Moralıoğlu'nun olay fotoğrafının altına çok sayıda yorum yapıldı.
İşte Esin Moralıoğlu'nun o paylaşımı;
YORUMLAR (8)
-
vayki vayCevap Yaz Yayından Kaldır
-
cehenem ateşiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Rezil olduCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Ayni ebru salliCevap Yaz Yayından Kaldır
-
VAY HECİ GARDAŞLAR VAY HAYATINIZ HE ÜZERİNE KURULUCevap Yaz Yayından Kaldır