Esin Moralıoğlu, Pürüzsüz Bir Cilt İçin Yaptığı Photoshopla Rezil Oldu

Esin Moralıoğlu, Pürüzsüz Bir Cilt İçin Yaptığı Photoshopla Rezil Oldu

Bir dönemin gözde isimlerinden Esin Moralıoğlu, pürüzsüz bir cilt için fotoğrafına uyguladığı photoshopu abartınca takipçilerinin diline düştü.

Ünlü isimlerin photoshopla olan sınavı sosyal medya takipçilerinin gözünden kaçmıyor.

ESİN MORALIOĞLU FENA YAKALANDI

Bir dönemin aranan isimlerinden Esin Moralıoğlu çektiği fotoğrafları takipçileri ile paylaştı. Moralıoğlu'nun pürüzsüz bir cilt için fotoğrafına uyguladığı photoshop dikkatlerden kaçmadı.

Esin Moraliıoğlu, bir döneme damga vurmuştu

YORUM BOMBARDIMANINA TUTTULAR

Moralıoğlu'nun olay fotoğrafının altına çok sayıda yorum yapıldı.

İşte Esin Moralıoğlu'nun o paylaşımı;

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş
YORUMLAR (8)

Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.