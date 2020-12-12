"Eşime sahneden evlenme teklifi ettim" İyi Aile Babası'nın Mehmet Ali'si Çağlar Çorumlu ile keyifli röportaj!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

"Eşime sahneden evlenme teklifi ettim" İyi Aile Babası'nın Mehmet Ali'si Çağlar Çorumlu ile keyifli röportaj!

12.12.2020 16:55 | Son Güncelleme: 12.12.2020 16:59

Sunuculuğunu Tülay Demir Oktay'ın üstlendiği program Set Ekstra'nın konuğu olan Çağlar Çorumlu samimi açıklamalarda bulundu.

Sunuculuğunu Tülay Demir Oktay'ın üstlendiği program Set Ekstra'nın konuğu olan Çağlar Çorumlu samimi açıklamalarda bulundu. Kanal D'de ekrana gelen yeni dizisi İyi Aile Babası ve özel hayatıyla ilgili keyifli bir röportaj veren ünlü oyuncu Çağlar Çorumlu, "Sürprizleri seviyorum, eşime sahneden evlenme teklifi ettim" dedi.

İyi Aile Babası dizisinde fedakar bir babayı canlandıran dizinin Mehmet Ali'si Çağlar Çorumlu, gerçek hayatta nasıl bir baba olduğunu Set Ekstra'ya anlattı.

Çorumlu, verdiği röportajda; İyi Aile Babası dizisinde canlandırdığı Mehmet Ali karakteriyle kendisi arasında benzerliklerini de anlattı.

Kaynak: Hürriyet

İlgili Haberler

Çağlar Çorumlu yeni yaşını İyi Aile Babası setinde kutladı...
Çağlar Çorumlu yeni yaşını İyi Aile Babası setinde kutladı...
Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil ayakta mutluluk pozu verdi
Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil ayakta mutluluk pozu verdi
Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı
Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Süleyman Soylu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Şevval Sam Demet Akbağ Acun Ilıcalı Haluk Bilginer
Spor Samatta Adem Ljajic Samet Aybaba Burak Yılmaz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Türk Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Eşime sahneden evlenme teklifi ettim" İyi Aile Babası'nın Mehmet Ali'si Çağlar Çorumlu ile keyifli röportaj! - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 17:01:37. #1.14#
title