Esila Ayık kimdir? Esila Ayık suçu ne, neden hapiste, kaç yıl ceza aldı?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Esila Ayık'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan iddianame hazırlandı. Peki, Esila Ayık suçu ne, neden hapiste, kaç yıl ceza aldı? Esila Ayık kimdir?

ESİLA AYIK SUÇU NE, NEDEN HAPİSTE?

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto amacıyla düzenlenen gösteri sonrası Cumhurbaşkanı'na hakaret tutuklanan üniversite öğrencisi Esila Ayık için 4 yıl 8 ay hapis cezası istendi.

Ekol TV'de yer alan habere göre Ayık için iddianame düzenlendi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, üç şüpheli hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edildi.

BAŞSAVCILIK: DÖVİZDE CUMHURBAŞKANINA HAKARET İÇEREN İBARELER VARDI

İddianamede, Gençlik Dayanışma Sahnesinde Buluşuyoruz konulu programa katılan ve dövizlerle fotoğraf çektiren kişilerin Arda Öğüşlü, Mehmet Efe Erdoğan ve Esila Ayık olduğu anlatıldı.

Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamelerde söz konusu dövizlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren ibareler olduğu belirtildi.

Üç kişi hakkında, cumhurbaşkanına alenen hakaret suçlamasıyla 1 yıl 2 aydan, 4 yıl 8 aya kadar hapsi cezası talep edildi.

Esila Ayık hakkında henüz karar kesinleşmedi.