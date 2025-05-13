Erdoğan 'Savaştan daha önemli tehdit' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor

"Savaştan önemli tehdit" demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'nın feshine ilk yorum
DEM Partili Bakırhan'ın cevap vermediği soru: Muhataplarına sorun, biz de duyalım

DEM Partili Bakırhan'ın cevap vermediği soru: Muhataplarına sorun
Rusya-Ukrayna barış masası! Trump İstanbul kararını verdi

Rusya-Ukrayna barış masasında olacak mı? Trump İstanbul kararını verdi

Esila Ayık kimdir? Esila Ayık suçu ne, neden hapiste, kaç yıl ceza aldı?

Esila Ayık kimdir? Esila Ayık suçu ne, neden hapiste, kaç yıl ceza aldı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kalp ve böbrek hastası 21 yaşındaki Esila Ayık Bakırköy Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor. Esila Ayık kimdir? Esila Ayık suçu ne, neden hapiste, kaç yıl ceza aldı?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Esila Ayık'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan iddianame hazırlandı. Peki, Esila Ayık suçu ne, neden hapiste, kaç yıl ceza aldı? Esila Ayık kimdir?

ESİLA AYIK SUÇU NE, NEDEN HAPİSTE?

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto amacıyla düzenlenen gösteri sonrası Cumhurbaşkanı'na hakaret tutuklanan üniversite öğrencisi Esila Ayık için 4 yıl 8 ay hapis cezası istendi.

Ekol TV'de yer alan habere göre Ayık için iddianame düzenlendi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, üç şüpheli hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edildi.

BAŞSAVCILIK: DÖVİZDE CUMHURBAŞKANINA HAKARET İÇEREN İBARELER VARDI

İddianamede, Gençlik Dayanışma Sahnesinde Buluşuyoruz konulu programa katılan ve dövizlerle fotoğraf çektiren kişilerin Arda Öğüşlü, Mehmet Efe Erdoğan ve Esila Ayık olduğu anlatıldı.

Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamelerde söz konusu dövizlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren ibareler olduğu belirtildi.

Üç kişi hakkında, cumhurbaşkanına alenen hakaret suçlamasıyla 1 yıl 2 aydan, 4 yıl 8 aya kadar hapsi cezası talep edildi.

Esila Ayık hakkında henüz karar kesinleşmedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ersun Yanal, Süper Lig'e geri dönüyor

Şampiyon takım ona emanet! Süper Lig'e geri dönüyor
Çinli otomobil markası SWM Motors Türkiye'de üretim kararı aldı

Otomotiv devi Türkiye'ye geliyor! Fabrika açacağı kent belli oldu
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
Trump'ın Orta Doğu acemiliği! İkram karşısında ne yapacağını bilemedi

Trump'ın Orta Doğu acemiliği! İkram karşısında ne yapacağını bilemedi
Alişan'ın annesi siber saldırıya uğradı

Alişan çok sinirlendi: Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.