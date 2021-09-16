Kıskançlık krizine giren koca, eşi ve 1.5 yaşındaki oğlunun üzerine kolonya döküp yaktı

31 Ağustos'ta, saat 15.00 sıralarında, Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yaralama, hırsızlık, uyuşturucu bulundurmak gibi birçok suçtan tutulduğu cezaevinden yaklaşık 4 ay önce pandemi nedeniyle şartlı tahliye edilen Veysi E., iddiaya göre bir süpermarkette çalışan eşi Fatma E. öğle yemeğine eve gelmeyince kıskançlık krizine girdi.

DARBEDİP ZORLA EVE GETİRDİ

Markete giden Veysi E., eşi Fatma E.'yi (21) darbedip zorla eve getirdi. Veysi E., evde de darbetmeyi sürdürdüğü eşi Fatma E. ve 1.5 yaşındaki oğlu Ömer E.'yi üzerlerine kolonya dökerek, ateşe verdi. Fatma E.'nin feryadı ve Ömer E.'nin ağlamasını duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

VÜCUTLARINDA AĞIR YANIKLAR OLUŞTU

Vücutlarında ağır yanıklar oluşan anne ve oğlu, ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

BAŞTA KORKTUĞU İÇİN DOĞRU İFADE VERMEDİ

Soruşturma başlatan polisin ifadesine başvurduğu Fatma E., olayın yanlışlıkla olduğunu söyledi. Hayati tehlikeyi atlatan ancak tedavisi halen süren Fatma E., polise ilk ifadesini eşi tarafından tehdit edildiği için korkup o haliyle verdiğini belirtti.

İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Fatma E.'nin ifadesini değiştirmesi üzerine polis, Veysi E.'yi dün gözaltına aldı. Eşini daha önce de kıskandığı için darbettiği ileri sürülen Veysi E., Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Veysi E.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.