Mutlulukları bu karede kaldı! Karısını gözünü kırpmadan öldürüp telefona sarıldı - Haberler
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Mutlulukları bu karede kaldı! Karısını gözünü kırpmadan öldürüp telefona sarıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'nun Aybastı ilçesinde Metin Yılmaz, tartıştığı eşi Aysel Yılmaz'ı tabancayla başından vurarak öldürdü. Olayın ardından ekiplere haber veren Yılmaz'ın kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Dün saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Esenli Mahallesi Lise Caddesi'nde alkollü olduğu öne sürülen Metin Yılmaz ile eşi Aysel Yılmaz arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

ÖLDÜRÜP EKİPLERE AHBER VERDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Metin Yılmaz, tabancayla eşi Aysel Yılmaz'ı başından vurdu, ardından da sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aysel Yılmaz, kaldırıldığı Aybastı Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

HAPİSTEN YENİ ÇIKMIŞ

Cezaevinden yeni çıktığı belirtilen Metin Yılmaz, polis tarafından gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Son Dakika Haberleri

Aysel Yılmaz, Metin Yılmaz, Esenli, Lise, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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