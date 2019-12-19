19.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:05

Eşi tarafından öldürülen Emine, gözyaşlarıyla uğurlandı

Mersin'de eşi Habip Demir (43) tarafından bıçaklanarak öldürülen 6 çocuk annesi Emine Demir'in (39) cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazede sinir krizi geçiren Emine Demir'in yakınları, Emine bizi affet. Kurtaramadık seni diye feryat etti.

Olay, dün akşam Akdeniz ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi 5123 Sokak'taki apartmanın birinci katında meydana geldi. Emine Demir ve eşi Habip Demir'in tartıştığını duyan komşuları durumu polise bildirdi. Polis ekipleri zili çaldı, ancak açan olmayınca kapıyı kırıp içeri girdi. Emine Demir'i kanlar içinde bulan polis, kadına müdahale edip, sağlık ekibi çağırdı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde birçok yerinden bıçaklanan Emine Demir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Demir'in cenazesi otopsi için Mersin Devlet Hastanesi'ne götürülürken kaçan katil zanlısı Habip Demir kısa sürede yakalandı.

Emine Demir'in cenazesi bugün yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Güneykent Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Emine Demir'in tabutunu görenler sinir krizi geçirdi. Demir'in yakını olan kadınların, Emine bizi affet. Kurtaramadık seni. Abla uyan abla diye feryat ettiği duyuldu. Emine Demir'in cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Katil zanlısı Habip Demir'in sorgusunun ise sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu