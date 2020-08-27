Eşi tarafından darbedilen kadın korumaya alındı
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Eşi tarafından darbedilen kadın korumaya alındı

Gaziantep'te eşi tarafından darbedilen kadın sığınma evine yerleştirildi, şüpheli koca gözaltına alındı.

27.08.2020 17:56 | Son Güncelleme: 27.08.2020 18:01

Gaziantep'te eşi tarafından darbedilen kadın sığınma evine yerleştirildi, şüpheli koca gözaltına alındı.

İddiaya göre, çeşitli suçlardan bulunduğu cezaevinden yaklaşık 6 ay önce tahliye edilen ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M.İ, eşi F.B.İ'nin evine zorla girdi.

Eşini darbeden M.İ, kadının cep telefonunu da alıp kaçtı. Yaralanan 2 çocuk annesi kadın, hastanedeki tedavisinin ardından kadın sığınma evine götürüldü.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışma neticesinde yerini tespit ettiği M.İ'yi gözaltına aldı.

F.B.İ'nin babası Ethem Yılmaz, AA muhabirine, kızının 9 yıldır evli olduğunu ancak sürekli şiddete maruz kaldığını öne sürdü.

Son olay sonrası kızının fotoğraflarını çektiğini ve sosyal medyadan paylaştığını dile getiren Yılmaz, "Bir babanın feryadı duyulsun istedim. Kızım şu an devletimizin koruması altında. Şahsı sabahtan itibaren takip ederek kolluk güçlerimiz tarafından yakalamasını sağladık." dedi.

Eşi tarafından darbedilen kadın korumaya alındı

Kaynak: AA

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