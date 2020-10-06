Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal, cenazeye katılamadı sadece çelenk gönderdi
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Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal, cenazeye katılamadı sadece çelenk gönderdi

06.10.2020 18:31 | Son Güncelleme: 06.10.2020 19:09

Oyuncu Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral son yolculuğuna uğurlandı. Kanlıca Mezarlığı'na defnedilen eşinin mezarına "Biricik eşim ve babamız" mesajının yazılı olduğu çelengi koyduran Özgü Namal, evde çocuklarının yanında olmasından ötürü cenaze törenine katılamadı.

Özgü Namal'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eşi Ahmet Serdar Oral, son yolculuğuna uğurlandı. Özgü Namal cenaze törenine katılamazken törene üzerinde "Biricik eşim ve babamız" yazılı çelenk koydurdu.

Özgü Namal 4 yıl önce oyunculuğu bırakarak Ahmet Serdar Oral ile evlenmiş ve Muğla, Köyceğiz'de bir köye yerleşmişti. Dün gece acı haber geldi. Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral hayatını kaybetti. Oral, son yolculuğuna uğurlandı.

NAMAL CENAZE TÖRENİNE KATILAMADI

TV100'ün haberine göre, eşinin mezarına "Biricik eşim ve babamız" mesajının yazılı olduğu çelengi koyduran Özgü Namal cenaze törenine katılamadı. Ünlü oyuncunun evde çocuklarının yanında olduğu öğrenildi.

Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal, cenazeye katılamadı sadece çelenk gönderdi
Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal, cenazeye katılamadı sadece çelenk gönderdi
Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal, cenazeye katılamadı sadece çelenk gönderdi
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