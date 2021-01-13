Eşi ile kayınvalidesinin büyü yaptığını öğrenen adam soluğu mahkemede aldı

İstanbul'da 8 yıldır evli olan adam, eşiyle sürekli olarak geçimsizlik yaşamaktaydı. Bunun nedeninin kayınvalidesinden kaynaklandığını düşünen adam, kulak misafiri olduğu bir konuşma ile eşiyle annesinin büyü yaptığını öğrendi. Şoka uğrayan adam boşanma davası açtı.

İstanbul'da yaşayan Rıdvan B. ve A.B., 8 yıldır evlilerdi. Evliliklerinin ilk gününden bu yana anlaşmazlık ve huzursuzluk yaşayan çiftin iki kız çocuğu bulunuyordu.

KAYINVALİDESİYLE PROBLEMLERİ VARDI

Sabah'ın haberine göre, eşiyle yaşadığı tartışmaların ve geçimsizliği kayınvalidesinin evliliklerine müdahalesinden kaynaklanıyordu. Sürekli olarak eşinin annesine danışmasına sinirlenen koca, karşılaştığı durum sonrası şaşkınlığa uğradı.

BÜYÜ YAPIYORLARMIŞ

Evliliği boyuncu sıkıntı yaşadığını dile getiren Rıdvan B., eşinin ve kayınvalidesinin konuşmasına kulak misafiri oldu. Eşi A.B. ve kayınvalidesinin büyü ve benzeri işlerle uğraştığını öğrendi. Genç adam bunun üzerine evliliğini bitirmeye karar verdi.

AİLE MAHKEMESİ'NE BAŞVURDU

Eşinin ve kayınvalidesinin büyü ve benzeri işlerle ilgilendiğini öğrendikten sonra ilk olarak Aile Mahkemesi'ne başvuran genç adam boşanma davası açtı.