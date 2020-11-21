Eşi Gökhan Çıra'nın kendisini aldattığı ileri sürülen Melisa Emirbayer'e şiddet uyguladığı söylenen Selin Ciğerci gözyaşlarına boğuldu
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Eşi Gökhan Çıra'nın kendisini aldattığı ileri sürülen Melisa Emirbayer'e şiddet uyguladığı söylenen Selin Ciğerci gözyaşlarına boğuldu

21.11.2020 11:57 | Son Güncelleme: 21.11.2020 12:03

Eşi Gökhan Çıra'nın kendisini aldattığı ileri sürülen Melisa Emirbayer'in evine gidip şiddet uygulayıp tehdit ettiği söylenen Selin Ciğerci, Instagram hesabından yayınladığı videosunda "Bunlar kurgu" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Fenomen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın ihanet gerekçesiyle boşanacağı haberleri gündeme bomba gibi düştü. Söylemezsem Olmaz programının sunucuları, Ciğerci'nin eski Survivor yarışmacısı Melisa Emirbayer ile eşinin ilişkisini öğrenince kadının evine bıçakla gidip yüzüne kezzap atmakla tehdit edip şiddet uyguladığını söyledi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE AÇIKLAMA YAPTI

Dün hakkında çıkan haberlere sessiz kalan Selin Ciğerci, kendisine gönderilen hakaret içerikli mesajlar sonrasında Instagram hesabının hikaye kısmından açıklama yaptı. Konuşurken gözyaşlarına hakim olamayan Ciğerci, "Ben markası olan bir kadınım. İftira atıyorlar markamı zedelemeye çalışıyorlar. Bana iftira attılar laf söylediler ama ben kendi markamı tanıtıyorum. Burası benim ekmeğim. Çok para kazanan biri olmasaydım bu kadar konuşulmazdım. Hep mal varlığım yüzünden. Susuyorum... Lütfen ya buralardan mı gideyim, çalışmayayım mı? Kimseyle uğraşmadım ben. Biri çıkıyor 'Anne olamayacaksın' diyor, biri 'Cinsiyet değiştirdin' diyor. Biri de 'Aldatılması normal' deyip yerden yere vuruyor. Ben ne yapmışım ya herkes kendi ahlakına geçmişine baksın. Herkes bir kendi kapısının önünü süpürsün. Varsa bir hatam bile ben Allah'tan af diledim. İnsanlar bana 'Yazıklar olsun' diye mesajlar atıyor" dedi.

Eşi Gökhan Çıra'nın kendisini aldattığı ileri sürülen Melisa Emirbayer'e şiddet uyguladığı söylenen Selin Ciğerci gözyaşlarına boğuldu

"TEK GÖZYAŞIMI HESABINI BİLE SORACAĞIM AMA KABA KUVVETLE DEĞİL"

Kendisi hakkında iddiaların iftira olduğunu söyleyen Ciğerci, sözlerine şöyle devam etti: "Arkadaşım arayıp 'Sana nazar değdi' diyor. Bu nazar değil bu kötü insanların yaptığı bir kurgu. Allah herkesin gönlüne göre versin. Lütfen bana iftira atmayın. Vallahi şoktayım, psikolojim bozuldu. Çıldıracağım valla. Gökhan yukarıda uyuyor bana gelen mesajları görseniz inanamazsınız. Daha güçlü geleceğim. Akan gözyaşımın hesabını soracağım. Kaba kuvvetle değil hukukla. Ah ediyorum ömrüm boyuncu bu kurgunun planın başında kim varsa. Allah yukarıda"

Eşi Gökhan Çıra'nın kendisini aldattığı ileri sürülen Melisa Emirbayer'e şiddet uyguladığı söylenen Selin Ciğerci gözyaşlarına boğuldu

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