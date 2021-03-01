Oyuncu Naz Elmas eşinin kucağında poz verdi
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Oyuncu Naz Elmas eşinin kucağında poz verdi

01.03.2021 16:06 | Son Güncelleme: 01.03.2021 17:36

Oyuncu eşi Naz Elmas'la Muğla'da tatil yapan iş insanı Erol Özmandıracı, sosyal medya hesabından eşiyle tatil pozlarını yayınladı. Naz Elmas'ın bir karede eşinin kucağında poz vermesi de dikkatlerden kaçmadı.

Sık sık fotoğraflarına yaptığı photoshopların ortaya çıkmasıyla gündem olan Naz Elmas, bu sefer de eşiyle verdiği pozla adından söz ettirdi.

ŞUBAT AYINDA DENİZE GİRDİLER

İşlere kısa bir ara veren Erol Özmandıracı ve Naz Elmas hafta sonu tatili için Göcek'i tercih etti. Şubat ayının sonunda denize giren çift yaptıkları paylaşımlarla takipçilerini şaşırttı. Göcek'te tekneleriyle eğlenceli anlar geçiren Özmandıracı, çekilen kareleri de "Şubat'ta Göcek başkadır. Çok soğuk ama bize ne..." notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Eşi farkında olmadan paylaştı! Naz Elmas'ın iç çamaşırsız denize girdi

YİNE PHOTOSHOP YAPTI

Ünlü iş insanının paylaşımında eşinin sütyensiz halleri de dikkat çekti. Sık sık fotoğraflarda kendini ince göstermeye çalışan Elmas, bir karede eşinin kucağında poz verdi. Elmas, sosyal medya hesabından da peş peşe siyah elbiseli pozlarını paylaştı. Oyuncunun Instagram hesabının yayınladığı bir fotoğrafta kollarını inceltmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Eşi farkında olmadan paylaştı! Naz Elmas'ın iç çamaşırsız denize girdi
Oyuncu Naz Elmas eşinin kucağında poz verdi

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Haber Yorumları (1)
RÜKNETTİN DEDİŞKOM: Keltoşu bulmuş neyin havası böyle havan batsın
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
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