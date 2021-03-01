Oyuncu Naz Elmas eşinin kucağında poz verdi

Sık sık fotoğraflarına yaptığı photoshopların ortaya çıkmasıyla gündem olan Naz Elmas, bu sefer de eşiyle verdiği pozla adından söz ettirdi.

ŞUBAT AYINDA DENİZE GİRDİLER

İşlere kısa bir ara veren Erol Özmandıracı ve Naz Elmas hafta sonu tatili için Göcek'i tercih etti. Şubat ayının sonunda denize giren çift yaptıkları paylaşımlarla takipçilerini şaşırttı. Göcek'te tekneleriyle eğlenceli anlar geçiren Özmandıracı, çekilen kareleri de "Şubat'ta Göcek başkadır. Çok soğuk ama bize ne..." notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

YİNE PHOTOSHOP YAPTI

Ünlü iş insanının paylaşımında eşinin sütyensiz halleri de dikkat çekti. Sık sık fotoğraflarda kendini ince göstermeye çalışan Elmas, bir karede eşinin kucağında poz verdi. Elmas, sosyal medya hesabından da peş peşe siyah elbiseli pozlarını paylaştı. Oyuncunun Instagram hesabının yayınladığı bir fotoğrafta kollarını inceltmesi de dikkatlerden kaçmadı.