Eşi Eser Yenenler'e "Kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor" dediği için tepki çeken Berfu Yenenler kendini savundu

Miss Turkey 2021'de birlikte sunuculuk yaptığı eşi Eser Yenenler'e "Kendimi ne zaman sana bıraksam çocuğumuz oluyor" diyen Berfu Yenenler, gelen tepkilerin ardından sessizliğini bozdu. Instagram hesabından paylaşım yapan Yenenler, "Karı-koca arasındaki naif bir şakadan duyar kasmayın" dedi.

Miss Turkey 2021 yarışmasının final gecesine, sunuculuğu üstlenen Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler'in sözleri damga vurdu. Berfu Yenenler, eşine "Kendimi sana bırakmam konusunda emin misin? Kendimi ne zaman sana bıraksam çocuğumuz oluyor" dedi. Sözlerinin ardından sosyal medyada gündem olan Berfu Yenenler, Instagram hesabında kendisini savundu.

ESER VE BERFU'NUN DİYALOGU YARIŞMAYA DAMGA VURDU

Eser Yenenler, elindeki kağıttan sunum yapmak için eşinden izin istedi. Ancak buraya kadar normal olan diyalog, Berfu Yenenler'in kısa süre sonra söylediği sözlerle bir anda sıra dışı hal aldı. Eser Yenenler eşine yönelik, "Bırak ben sunayım istersen" ifadelerini kullandı. Eşinin cevabı ise salonda önce derin bir sessizlik yarattıktan sonra kahkaha tufanı kopardı. Berfu Yenenler'in "Eser, ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor" cevabı ortalığı yıktı. Ünlü çiftin bu diyaloğu magazin gündeminde ve sosyal medyada üst sıralara çıktı.

"BU ŞAKAYI BİR ERKEK YAPSA BU KADAR ÜSTÜNDE DURULMAZDI"

Gelen tepkilerin ardından Instagram'dan paylaşım yapan Berfu Yenenler, "Karı-koca arasındaki naif bir şakadan bile duyar kasmak isteyenler için şunu söylemek isterim, televizyonda öpüşme görünce koşarak kanal değiştirmek zorunda olarak büyümedim ve burası özgür bir ülke. Eminim bu şakayı bir erkek yapsa bu kadar üstünde durulmazdı, kadın olarak bu şakayı yaptığım için kendimi hiç rahatsız hissetmiyorum. Açıkçası bana bu alan açtığı için de ekstra teşekkür ederim kocam" dedi.