Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den pes dedirten sözler: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam
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Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den pes dedirten sözler: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı Kibariye'nin eşi, geçtiğimiz günlerde tatil yaptığı otelde bir kadınla el ele görüntülendi. Görüntülerin ardından açıklama yapan şarkıcı, "Bütün erkekler aldatıyor, bana orijinal delil lazım. Bilmem neler için de yuvamı yıkmam" diyerek eşini savundu.

Daha önce de ihanet haberleriyle sık sık gündeme gelen Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık'ın geçtiğimiz günlerde tatil yaptığı otelde bir kadınla el ele yürürken görüntüleri ortaya çıktı. Eşinin çıkan görüntüleri hakkında açıklama yapan Kibariye, söyledikleriyle ağızları açık bıraktı.

"ALİ EVİNE ÇOK BAĞLI, BİLMEM NELER İÇİN YUVAMI YIKMAM"

Görüntülerin ardından bir süre sessiz kalan Kibariye, Uçankuş TV muhabirinin kendisini arayarak görüntüleri sorması üzerine sessizliğini bozdu. Bir kadınla el ele görüntülenen eşini savunan şarkıcı, "Ben gözümle görmedim, belki iş arkadaşıdır. Günaha giremem. Gözümle görürsem, öyle inanırım. Görüntülerdeki o mu, bilmiyorum. Görüntüler çok net değil, bilemiyorum. Genel konuşacağım, yanlış anlaşılmasın... Bütün erkekler eşlerini aldatıyor. Tabii ki bu görüntüleri Ali'ye soracağım. Ali, evine çok bağlıdır. Ama bunu gözümle görürsem işler değişir. Bana orijinal delil lazım. Ben gözümle görmediğim sürece inanmam. Bu yuvayı 24 sene boyunca ayakta tuttum. Bilmem neler için de yuvamı yıkamam" ifadelerini kullandı.

Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den pes dedirten sözler: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam

"BİR GÜNLÜK KAÇAMAK İÇİN BOŞANMAM"

Ünlü şarkıcı Kibariye, eşinin daha önce de başka kadınlarla görüntülenmesi hakkında "Bir günlük kaçamak için boşanmam. Şimdilik kofti bir durum yok. Önemli olan sağlığımız" demişti.

Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den pes dedirten sözler: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den pes dedirten sözler: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam - Haberler Magazin
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