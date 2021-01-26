İntihar için inşaata çıkan vatandaş, karısının tek sözüyle aşağıya indi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İntihar için inşaata çıkan vatandaş, karısının tek sözüyle aşağıya indi

26.01.2021 17:19 | Son Güncelleme: 26.01.2021 17:42

Bolu'da, eşinin kendisini eve almadığını iddia eden İsmail Ç., 5 katlı inşaatın çatısına çıkaran intihara kalkıştı. Olay yerine gelen eşinin "Affettim seni. İn aşağı. Söz veriyorum eve alacağım" sözleri üzerine İsmail Ç., eyleminden vazgeçti.

Saat 15.30 sıralarında Çıkınlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda İsmail Ç., aralarında sorunlar olduğunu söylediği eşinin kendisini eve almadığını öne sürerek inşaat halindeki 5 katlı apartmana çıkarak intihar girişiminde bulundu.

İntihar için inşaata çıkan vatandaş, karısının tek sözüyle aşağıya indi

KOCASINI O HALDE GÖRÜNCE FENALAŞTI

İsmail Ç.'yi gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, İsmail Ç.'yi ikna etmek için çalışma başlattı. Polislerin ikna çabalarının sonuçsuz kalınca, olay yerine İsmail Ç.'nin eşi getirildi. Eşinin intihar etmek istediğini gören kadın gözyaşları dökerek fenalaştı.

İntihar için inşaata çıkan vatandaş, karısının tek sözüyle aşağıya indi

KARISININ TEK SÖZÜYLE VAZGEÇTİ

Sağlık ekiplerinin güçlükle sakinleştirdiği kadın, İsmail Ç.'nin çıktığı inşaatın yakınına gelerek, "Affetim seni. İn aşağı. Söz veriyorum eve alacağım" dedi. Eşinin söz vermesi üzerine "Söz verdin, eve almazsan gene yaparım" dedikten sonra intihar etmekten vazgeçti.

İntihar için inşaata çıkan vatandaş, karısının tek sözüyle aşağıya indi

MERAKLI KALABALIK AİLE DRAMINI KAYDETTİ

İsmail Ç., polis ekipleri eşliğinde indirilerek ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olay yerinde toplanan kalabalık ise, yaşanan aile dramını cep telefonlarıyla kaydedip seyretti.

İntihar için inşaata çıkan vatandaş, karısının tek sözüyle aşağıya indi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

Haber Yorumları (5)
METİN: Gülsem mi ağlasam mı bilemedim Allahım sen bize afiyet huzur ihsan eyle
Cevap Yaz Yayından Kaldır
DÜŞÜNSENİZE: EL BEBEK gül bebek evleniyorsun yıllar sonra bi bakmışsın çatıdasın!
Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
IHTIYAR: Insanlari bu hale geturenlere yaziklar olsun
Cevap Yaz 5 7 Yayından Kaldır
Tüm 5 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ziya Selçuk Muharrem İnce Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Yaşar Cemre Kemer Ceyda Düvenci Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Ali Şansalan Alper Ulusoy Cüneyt Çakır
Tüm Haberler İtfaiye Kayserispor Cumhurbaşkanı Borsa İstanbul
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İntihar için inşaata çıkan vatandaş, karısının tek sözüyle aşağıya indi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 18:12:15. #1.14#
title