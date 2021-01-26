İntihar için inşaata çıkan vatandaş, karısının tek sözüyle aşağıya indi

Bolu'da, eşinin kendisini eve almadığını iddia eden İsmail Ç., 5 katlı inşaatın çatısına çıkaran intihara kalkıştı. Olay yerine gelen eşinin "Affettim seni. İn aşağı. Söz veriyorum eve alacağım" sözleri üzerine İsmail Ç., eyleminden vazgeçti.