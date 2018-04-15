Eser Yenenler'den Açık Mesaj: Öyle Bir Şey Varsa Barışsınlar

Eser Yenenler, tek kişilik gösterisi 'TBT' ile önceki akşam BKM Mutfak Uniq'te seyirciyle buluştu. Gösteri sonrası sevgilisi Berfu Yıldız ile mekandan el ele çıkan Yenenler, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Murat Boz ile Aslı Enver'in ayrılık iddiaları hakkında konuşan Eser Yenenler, "Ayrılmamış da olabilirler. Öyle bir şey varsa barışsınlar" dedi.

İLK AYRILIĞIN BAŞ MİMARI OLARAK GÖSTERİLMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl Murat Boz ile birlikte Nihal-Bahar Candan kardeşleri evinde ağırlayan Yenenler, Murat Boz-Aslı Enver ilişkisindeki ilk ayrılığının baş mimarı olarak gösterilmişti.

ÇOK ELEŞTİRİ ALDI

Sosyal medyadan birçok eleştiri alan Yenenler'e ikinci kez ayrıldıkları öne sürülen Boz ile Enver ayrılık sorulunca, "Ayrılmamış da olabilirler. Henüz Murat'la konuşmadık. Öyle bir şey varsa barışsınlar" dedi.

İKİLİDEN AYRILIK AÇIKLAMASI GELMEDİ

Murat Boz ile Aslı Enver'in 2,5 yıllık ilişkilerini noktaladıları öne sürülmüştü. İkinci ayrılan ikilinin birlikte yaşadıkları evleri de ayırdıkları iddia edilmişti. Konu hakkında ikiliden henüz bir açıklama gelmedi.

(Kaynak: ntv.com.tr)