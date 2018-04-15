Eser Yenenler: Öyle Bir Şey Varsa Barışsınlar

Eser Yenenler, tek kişilik gösterisi 'TBT' ile önceki akşam BKM Mutfak Uniq'te seyirciyle buluştu. Gösteri sonrası sevgilisi Berfu Yıldız ile mekandan el ele çıkan Yenenler, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Arkadaşları Murat Boz ve Aslı Enver'in ayrılmasıyla ilgili soruları yanıtlayan oyuncu, "Ayrılmamış da olabilirler. Henüz Murat'la konuşmadık. Öyle bir şey varsa, barışsınlar" dedi.

GÜNAH KEÇİSİ SEÇİLMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl Murat Boz ile birlikte Nihal-Bahar Candan kardeşleri evinde ağırlayan Yenenler, Murat Boz-Aslı Enver ilişkisindeki ilk ayrılığının baş gösterilmişti.

Sosyal medyadan birçok eleştiri alan Yenenler'e ikinci kez ayrıldıkları öne sürülen Boz ile Enver ayrılık sorulunca, "Ayrılmamış da olabilirler. Henüz Murat'la konuşmadık. Öyle bir şey varsa barışsınlar" dedi.

Murat Boz ile Aslı Enver'in 2,5 yıllık ilişkilerini noktaladıları öne sürülmüştü. İkinci kez bu ayrılan ikilinin birlikte yaşadıkları evleri de ayırdıkları iddia edilmişti. Konu hakkında ikiliden henüz bir açıklama gelmedi.