Eser Yenenler Kimdir? Eser Yenenler Corona mı oldu? Eser Yenenler yaşı kaçtır? Eser Yenenler'in eşi kimdir?
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Eser Yenenler Kimdir? Eser Yenenler Corona mı oldu? Eser Yenenler yaşı kaçtır? Eser Yenenler'in eşi kimdir?

25.10.2020 19:40 | Son Güncelleme: 25.10.2020 19:54
Eser Yenenler Kimdir? Eser Yenenler Corona mı oldu? Eser Yenenler yaşı kaçtır? Eser Yenenler'in eşi kimdir?

BKM ile başladığı oyunculuk ve mizah kariyerini oldukça iyi bir ivme ile ilerleten ve çok sevilen, yıllar yılı çok başarılı işlerde yer alan Eser Yenenler Kimdir? Eser Yenenler yaşı kaçtır? Eser Yenenler'in eşi kimdir?

Yaptığı talk şovlar ve skeçler ile oldukça sevilen, zaman zaman da aldığı ve verdiği kilolar ile eleştirilen ve geçtiğimiz günlerde Corona testinin Pozitif çıktığını açıklayan Eser Yenenler Kimdir? Eser Yenenler yaşı kaçtır? Eser Yenenler'in eşi kimdir?

ESER YENENLER KİMDİR?

Eser Yenenler, 14 Şubat 1984 tarihinde Bursa'da doğmuştur.

11 yaşında tiyatroya başladı. İlk ve orta okulu Bursa'da okudu, Liseyi ise Bursa Gazi Anadolu Lisesi'nde okumuştur. Daha sonra da Marmara Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. 6 yaşındayken babası vefat etmiştir.

Eser Yenenler, her sene "Çakırkeyf" adlı rock grubuyla lisenin mezuniyet törenine katılmaktadır.

Sırasıyla Bursa Belediye Gençlik Tiyatrosu'nda, Bursa Devlet Tiyatrosu'nda, İstanbul Akademi Hayat'ta ve son olarak 2006 yılında Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği BKM (Beşiktaş Kültür Merkezi) Mutfak'ta yer aldı.

BKM Mutfak oyuncularının hazırladığı Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programında sunuculuk, yazarlık ve oyunculuk yaptı.

2003 yılında ilk televizyon tecrübesi olan Aliye dizisinde Özgür karakterini canlandırmıştır. Bir dönem Star tv'de Eyvah Düşüyorum adlı yarışma programını sunmuştur.

2013 yılında yeni sezon "Yetenek Sizsiniz Türkiye" yetenek yarışmasında Sergen Yalçın'ın yerine jüri görevine başladı.

BKM Mutfak'tan arkadaşları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç ile Star TV'de 3+1 programına başladı. Daha sonra Acun Medya yapımcılığında, 3 Adam ismiyle yayınlanmaya başlayan program halen devam etmektedir. Bunun yanında, "Yetenek Sizsiniz Türkiye" yarışmasında, Acun Ilıcalı, Murat Boz ve Özgü Namal ile birlikte jüri üyeliği yapmaktadır.

2015 yılında TV8 kanalında yayınlanan sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Yetenek Sizsiniz 2015 programında, Eser Yenenler, Seda Bakan ve Ali Taran ile birlikte jüri üyeliği yaptı.

2015 yılında Bana Baba Dedi filminde başrol oynadı.

TV 8'de "3 Adam" adlı programı sunmaya devam etmektedir.

FİLMOGRAFİ

2004 Aliye

2006 Fırtına

2006 - 2007 Bir Demet Tiyatro

2008 - 2011 Çok Güzel Hareketler Bunlar

2012 Eyvah Düşüyorum

2013 Benzemez Kimse Sana (TV programı)

2013-günümüz 3 Adam

2013 Yetenek Sizsiniz Türkiye

2015 Bana Baba Dedi

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