Eser Karabil kimdir? Eser Karabil kaç yaşında, nereli? Eser Karabil eşi kim?

Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan başarılı oyuncu, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu. Eser Karabil, başarılı oyunculuğu ile dikkat çekiyor.İmzir'de doğan oyuncu Karabil, Ege Üniversitesi Tiyatro Topluluğu'nda yer aldı. Eser Karabil biyografisi...

Eser Karabil, çeşitli televizyon dizilerinde rol aldı. Ekranların fenomen dizisi Ezel ile ilk oyunculuk deneyimini elde etti.2018 yılında Diriliş Ertuğrul dizisinde yer aldı. Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun olan Eser Karabil'in eşi kim?

ESER KARABİL KİMDİR?

Genç oyuncu Karabil, 15 Ekim 1980 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Burcu Aslan olan Eser Karabil, 1.79 boyunda ve 75 kilodur. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalından mezun oldu ve ayrıca Ege Üniversitesi Eütt (Ege Üniversitesi Tiyatro Topluluğu)'nda yer aldı.

Ezel dizisi ile profesyonel anlamda oyunculuğa başlayan Karabil, sonrasında Kırmızı ışık, Firar, Karagül, Kaybedenler, Kardeş Payı, Galip Derviş, Ne Gelen Var Ne Giden, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Fazilet Hanım ve Kızları gibi projelerde rol almıştır. 2018 yılında ise Diriliş Ertuğrul dizisinde oynadı. 2020 yılı içerisinde Serap Gül ile dünyaevine girdi.