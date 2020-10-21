Akılalmaz plan! İlişkilerini başkalarına anlatan eski sevgilisini günlük kiralık eve çağırıp öldürmüş
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Akılalmaz plan! İlişkilerini başkalarına anlatan eski sevgilisini günlük kiralık eve çağırıp öldürmüş

21.10.2020 13:53 | Son Güncelleme: 21.10.2020 14:27

Bir binanın 10. katından sevgilisi Kurban Makyarov'u pencereden iterek öldüren Dilmira Alimuradova ifadesinde, "Eski sevgilimdi. Sağda solda ilişkimizi anlatıyormuş. Bu da kulağıma geldi. Günlük ev kiraladım ve çağırdım. Sonra da ittim" dedi. Kurban'ın ise ölmeden önce arkadaşına "Beni öldürecekler, gel beni kurtar" mesajı attığı ortaya çıktı.

Esenyurt Gökevler Mahallesi'nde bulunan rezidansta 15 Ekim 2020 günü saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, rezidansın 10'uncu katındaki pencereden bir kişinin düştüğü, intihar etmiş olabileceği ihbarı üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede 22 yaşındaki Kurban Makyarov'un öldüğü belirlendi. Bu sırada evi kiralayan Türkmenistanlı iki kadının evden çıktığı gören ekipler kadınları gözaltına aldı.

"İLİŞKİMİZİ ANLATIYORDU"

Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen Dilmira Alimuradova, "Kurban Türkmenistan'da sevgilimdi. Ayrıldık. Orada ilişkimizi anlatmış. Sonra İstanbul'a gelmiş. Burada da anlatmaya devam etmiş. Sağdan soldan duymaya başladım. Durumu arkadaşım Soyave Admina'ya anlattım. O da 'bir ceza verelim kendisine' dedi. Günlük ev kiraladım. Daha sonra Kurban'ı aradım. İş yerinden izin alıp geldi. Eve girince Soyave'yi görünce çıkmak istedi. Ancak kapıyı kapattım. Sonra da kilitledim. Yemek yedik alkol aldık. Ancak Kurban içmedi. Hava sıcak ve oda havasız diye camı açmıştım. Kurban cam kenarında bulunan koltuğa oturdu. Daha sonra cam kenarında sigara içerken arkasından ittim" dediği öğrenildi.

ÖNCE ÇANTASI SONRA KENDİSİ DÜŞTÜ

İsmi açıklanmayan Kurban Makyarov'un mesaj attığı arkadaşı ise verdiği ifadede, "Bunlar beni öldürecekler. Gel beni kurtar diyerek mesaj attı. Daha sonra da bulunduğu yerin konumunu attı. Gittiğimde yukarıdan bana bağırdı. Sonra görmem için aşağı anahtar attı. Yukarı doğru bakarken önce çantası aşağı atıldı. Saniyeler sonrasında da Kurban aşağı düştü" dediği öğrenildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kadın, cinayet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akılalmaz plan! İlişkilerini başkalarına anlatan eski sevgilisini günlük kiralık eve çağırıp öldürmüş
Akılalmaz plan! İlişkilerini başkalarına anlatan eski sevgilisini günlük kiralık eve çağırıp öldürmüş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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