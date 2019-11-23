ESENYURT'TA YANGIN, MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI (EK)
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ESENYURT'TA YANGIN, MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI (EK)

Alper KORKMAZ/İSTANBUL DHAESENYURT'ta binada çıkan yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı.

23.11.2019 15:45 | Son Güncelleme: 23.11.2019 15:45
ESENYURT'TA YANGIN, MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI (EK)

Alper KORKMAZ/İSTANBUL DHA

'ta binada çıkan yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalanları ekipleri kurtardı.Esenyurt'ta bulunan bir apartmanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda oturanlar mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve ekipleri sevk edildi. ekipleri mahsur kalanları merdiven uzatarak, tahliye etti.  Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.


Kaynak: DHA
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