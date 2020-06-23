Esenyurt'ta vatandaşlar sel sularına dalarak böyle arama yaptı
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Esenyurt'ta vatandaşlar sel sularına dalarak böyle arama yaptı

Esenyurt'ta vatandaşlar sel sularına dalarak böyle arama yaptı Vatandaşların sel sularında verdiği arama kurtarma mücadelesi kamerada Esenyurt'ta şiddetli yağış sonrası yaşanan sel baskınında adeta can pazarı yaşandı.

23.06.2020 19:10 | Son Güncelleme: 23.06.2020 19:18

Esenyurt'ta vatandaşlar sel sularına dalarak böyle arama yaptı

Vatandaşların sel sularında verdiği arama kurtarma mücadelesi kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta şiddetli yağış sonrası yaşanan sel baskınında adeta can pazarı yaşandı. Vatandaşlar sel sularına dalarak bodrum katlarda mahsur kalanlara ulaşmaya çalıştı. Vatandaşların sel sularında verdiği arama kurtarma mücadelesi cep telefonu kameralarına yansıdı.

Esenyurt Pınar Mahallesi'nde şiddetli yağış sonrası sel baskınları yaşandı. Pınar Mahallesi 1272 Sokak'ta yağmur suları adeta göle dönüştü. Sokakta bulunan pek çok bodrum katı su bastı. Mahallede yaşayan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine su basan evlerde mahsur kalanlar olduğunu bildirdi. İtfaiye ekipleri mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışması ve bölgedeki evlerde su tahliyesi başlattı.

Vatandaşların sel sularında arama kurtarma mücadelesi

Öte yandan, vatandaşlar bodrum katların demirlerini kırarak daireleri kontrol etmeye çalıştı. Bazı vatandaşlar ise sel sularına dalarak bodrum katlarda mahsur kalanlara ulaşmaya çalıştı. Vatandaşların sel sularında verdiği arama kurtarma mücadelesi cep telefonu kameralarına yansıdı.

Esenyurt'ta vatandaşlar sel sularına dalarak böyle arama yaptı

Kaynak: İHA

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