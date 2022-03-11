Esenyurt'ta vatandaşlar karda halay çekti
AA - Güncel
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İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı aralıklarla tüm gün devam etti.
ESENYURT, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı aralıklarla tüm gün devam etti. Esenyurt Fikri sönmez Caddesi'nde bazı vatandaşlar halay çekti.
#Aybar kar fırtınasına karşı alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz? #AybarKarFırtınası | #kargeldi | #karyağıyor | #kartatili— Haberler (@Haberler) March 11, 2022
AA / Güncel