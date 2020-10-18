Esenyurt'ta uyuşturucu madde kullanan gençlerin hali görenlerin içini acıtıyor
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Esenyurt'ta uyuşturucu madde kullanan gençlerin hali görenlerin içini acıtıyor

18.10.2020 13:08 | Son Güncelleme: 18.10.2020 14:40

Esenyurt'ta Meydanı'nda ve 19 Mayıs Bulvarı'nda uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen gençlerin içler acısı halini vatandaşlar cep telefonuyla kaydetti. Kaydedilen o anlarda, maddenin etkisinde olan gençlerin yerlerde yuvarlandığı ve banklarda düşüp kaldığı görüldü.

Esenyurt'ta, uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen gençler, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntülerde Esenyurt Fatih Mahallesi'nde bulunan 19 Mayıs Bulvarı üzerinde uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen gencin yolun ortasına yattığı görülüyor. Dakikalarca yolun ortasında kullandığı maddenin etkisi ile yuvarlanan genci, vatandaşlar saniye saniye kaydederken, gence kimsenin müdahale etmemesi ise dikkat çekiyor.

YERE DÜŞÜP KALDI

Kullandığı maddenin etkisinde olduğu iddia edilen bir başka genç ise Esenyurt Meydanı'nda görüntülendi. Meydanda bulunan bir bankta oturan genç, dakikalarca düşüp kalkıyor. En sonunda yere düşen gence kimse müdahale etmiyor.

Esenyurt'ta uyuşturucu madde kullanan gençlerin hali görenlerin içini acıtıyor
Esenyurt'ta uyuşturucu madde kullanan gençlerin hali görenlerin içini acıtıyor
Esenyurt'ta uyuşturucu madde kullanan gençlerin hali görenlerin içini acıtıyor
Esenyurt'ta uyuşturucu madde kullanan gençlerin hali görenlerin içini acıtıyor
Esenyurt'ta uyuşturucu madde kullanan gençlerin hali görenlerin içini acıtıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Haber Yorumları (7)
UZAKDAKİLER: yapin bir ALTIN vurus gitsin temizlik abi
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
TEBLİĞ: insanların kanını emen uyuşturucu baronları yandaşları taşaronları vampirleri ve bunlara seyirci kalanlar göz yumanlar söndürdüğünüz ocakların çaldığınız hayatların bedelini vallahide billahide mutlaka vereceksiniz ve o cehenneme mutlaka gireceksiniz . size cehennem yeter ve cehennem sadece zalimler için yaratılmıştır .
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. . . .: bu nasıl bir kültür? Çıldırıcam resmen. YARDIM ETSENİZE BE ! INSANLAR ! Bu yeni moda oldu sanırım, böyle birşey olunca ilk önce telefona sarılıyorsunuz video kaydı yapmaya. PES ARTIK PES
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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