Esenyurt'ta uyuşturucu madde kullanan gençlerin hali görenlerin içini acıtıyor

Esenyurt'ta Meydanı'nda ve 19 Mayıs Bulvarı'nda uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen gençlerin içler acısı halini vatandaşlar cep telefonuyla kaydetti. Kaydedilen o anlarda, maddenin etkisinde olan gençlerin yerlerde yuvarlandığı ve banklarda düşüp kaldığı görüldü.

Esenyurt'ta, uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen gençler, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntülerde Esenyurt Fatih Mahallesi'nde bulunan 19 Mayıs Bulvarı üzerinde uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen gencin yolun ortasına yattığı görülüyor. Dakikalarca yolun ortasında kullandığı maddenin etkisi ile yuvarlanan genci, vatandaşlar saniye saniye kaydederken, gence kimsenin müdahale etmemesi ise dikkat çekiyor.

YERE DÜŞÜP KALDI

Kullandığı maddenin etkisinde olduğu iddia edilen bir başka genç ise Esenyurt Meydanı'nda görüntülendi. Meydanda bulunan bir bankta oturan genç, dakikalarca düşüp kalkıyor. En sonunda yere düşen gence kimse müdahale etmiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı