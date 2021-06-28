Esenyurt'ta TIR'ın çarptığı ağaç elektrik direğine bağlı kabloların üzerine düştü
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Esenyurt'ta TIR'ın çarptığı ağaç elektrik direğine bağlı kabloların üzerine düştü

Esenyurt'ta TIR'ın çarptığı ağaç elektrik direğine bağlı kabloların üzerine düştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENYURT'ta, sürücüsünün sokakta dönüş yapmaya çalıştığı TIR'ın çarptığı ağaç, devrilerek elektrik direklerine bağlı kabloların üzerine düştü.

ESENYURT'ta, sürücüsünün sokakta dönüş yapmaya çalıştığı TIR'ın çarptığı ağaç, devrilerek elektrik direklerine bağlı kabloların üzerine düştü.

Esenyurt İnönü Mahallesi'nde saat 18.30 sıralarında meyve yüklü TIR'ın sürücüsü, ara sokaktan geçmek istedi. Sokağın sonunda sürücüsünün dönüş yapmaya çalıştığı TIR, yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Kazanın etkisi ile ortadan ikiye ayrılan ağaç, sokaktaki elektrik tellerine bağlı kabloların üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine BEDAŞ, zabıta ve itfaiye ekipleri çağrıldı. BEDAŞ ekiplerinin sokağın elektriğini kesmesinin ardından itfaiye ekipleri ağacı kaldırdı.

"VURUR VURMAZ ORTADAN İKİYE AYRILDI"Yaşanan kazayı anlatan İskender Yavuz, "Konteynır yüklü olan TIR, geçerken ağaca vurdu. Ağaca vurur vurmaz ortadan ikiye ayrıldı. Ondan sonra belediyeye haber verildi. Elektrik direğinin kablosu ağacı tuttu. Çoluk çocuk herkes burada oynuyordu. Çocuklara da büyük zararlar verebilirdi. Çok şükür herhangi bir sorun yok" dedi.


Esenyurt'ta TIR'ın çarptığı ağaç elektrik direğine bağlı kabloların üzerine düştü
Esenyurt'ta TIR'ın çarptığı ağaç elektrik direğine bağlı kabloların üzerine düştü
Esenyurt'ta TIR'ın çarptığı ağaç elektrik direğine bağlı kabloların üzerine düştü
Esenyurt'ta TIR'ın çarptığı ağaç elektrik direğine bağlı kabloların üzerine düştü
Esenyurt'ta TIR'ın çarptığı ağaç elektrik direğine bağlı kabloların üzerine düştü
Esenyurt'ta TIR'ın çarptığı ağaç elektrik direğine bağlı kabloların üzerine düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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