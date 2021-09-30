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ESENYURT'TA TIR, HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENYURT'TA TIR, HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTIİhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)-ESENYURT'ta TIR ile kafa kafaya çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralanarak araçta sıkıştı.

ESENYURT'TA TIR, HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTI

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)-ESENYURT'ta TIR ile kafa kafaya çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralanarak araçta sıkıştı. Yaralı sürücü itfaiye ve 112 ekiplerinin çabası ile kurtarıldı.

Kaza, önceki gün saat 17.00 sıralarında Akçaburgaz Mahallesi'ndeki Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Avcılar'dan gelen TIR ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yaralanan hafif ticari araç sürücüsünü kurtarmak için çevredekiler yardıma koştu. Ancak, sürücünün araç içinde sıkıştığı görüldü. Bunun üzerine itfaiye ve 112 sağlık ekibine haber verildi. Sevk edilen ekipler bacakları sıkışan sürücüye moral vererek çıkarttı. Kimliği açıklanmayan yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. TIR şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ESENYURT'TA TIR, HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTI

ESENYURT'TA TIR, HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTI

ESENYURT'TA TIR, HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTI

ESENYURT'TA TIR, HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTI

ESENYURT'TA TIR, HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTI

ESENYURT'TA TIR, HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTI

ESENYURT'TA TIR, HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTI
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Haber: ESENYURT'TA TIR, HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTI - Haberler
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