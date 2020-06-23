Esenyurt'ta sel sularına kapılan kadının kurtarılma anı kamerada İstanbul'da etkili olan sağanak, Esenyurt'ta sel sularına sebep oldu. Sel suları yoldan geçen bir kadını sürüklerken yardımsever Türk halkı, kendi canını hiçe sayarak kadını kurtarmak için suya atladı.

Meteoroloji ve AKOM'un İstanbul için günlerdir uyarısını yaptığı sağanak yağış ve dolu, öğleden sonra etkili oldu.

İstanbul'da öğleden sonra etkili olan yağmur hayatı felç etti. Mevsim normallerinin üzerinde etkili olan sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi.

Kuvvetli yağış sonrasında İstanbul'un Esenyurt ilçesinde sel felaketi meydana geldi.

CANINI HİÇE SAYIP YARDIMA KOŞTU

Talihsiz bir kadın sel sularına kapılıp sürüklenirken yardımsever Türk halkı canını hiçe sayarak yardıma koştu.

Kazazede ve yardımseverin kimliği öğrenilmese de bu görüntüler Türk halkının yardımseverliğini anlatan görüntüler olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: DHA