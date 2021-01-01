Esenyurt'ta sokak ortasında kadın cesedi bulundu
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Esenyurt'ta sokak ortasında kadın cesedi bulundu

01.01.2021 12:26 | Son Güncelleme: 01.01.2021 12:54
Esenyurt'ta sokak ortasında kadın cesedi bulundu

Esenyurt'ta vatandaşlar sokak ortasında bir kadının hareketsiz şekilde yerde yattığını görürken, durum ekiplere bildirildi. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, kişinin 4 çocuk annesi Arife Nayır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Esenyurt Turgut Özal Mahallesi 24 Sokak'ta saat 10.00 sıralarında hareketsiz şekilde yatan bir kadının olduğu görüldü.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Kadının hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirtti.

Esenyurt'ta sokak ortasında kadın cesedi bulundu

4 ÇOCUĞU OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Hayatını kaybeden kadının Arife Nayır olduğu öğrenilirken, Nayır'ın 4 çocuğu olduğu belirtildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, kadının cesedi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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