Esenyurt'ta servis aracının çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü (1)
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Esenyurt'ta servis aracının çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü (1)

Esenyurt'ta servis aracının sokakta park etmeye çalışırken çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Esenyurt'ta servis aracının çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü (1)
13.06.2020 12:29 | Son Güncelleme: 13.06.2020 12:36

Esenyurt'ta servis aracının sokakta park etmeye çalışırken çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Esenyurt İncirtepe Mahallesi 251. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokakta park etmek için manevra yapan servis minibüsünün şoförü arkada bulunan 3 yaşındaki çocuğa çarptı. Servis minibüsünün çarptığı çocuk ölürken sürücü gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması devam ediyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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