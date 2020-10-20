İki kadınla gittiği günlük kiralık dairenin camından düşerek can vermişti! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
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İki kadınla gittiği günlük kiralık dairenin camından düşerek can vermişti! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

20.10.2020 09:32 | Son Güncelleme: 20.10.2020 11:02

İstanbul'da bir rezidansın 10. katından düşerek ölen Türkmenistanlı 25 yaşındaki Kurban Makyarov'un, sevgilisi Dilmira Alimuradova ve arkadaşı Soyave Admina tarafından pencereden itilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'ndeki rezidansın 10'uncu katındaki pencereden bir kişinin düştüğü, intihar etmiş olabileceği ihbarı üzerine sevk edilen Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yüksekten tek katlı marketin üzerine düşen Kurban Makyarov'un öldüğünü belirledi.

SARHOŞ OLUP KENDİSİNİ AŞAĞI ATTIĞINI İDDİA ETTİLER

Polis ekipleri yaptıkları araştırmada, rezidanstaki dairenin bir günlüğüne Dilmira Alimuradova ile Soyave Admina tarafından kiralandığını belirledi. İfadelerine başvurulan iki kadın, Kurban Makyarov ile birlikte alkol aldıklarını, erkek arkadaşlarının içkinin etkisiyle pencereyi açarak kendisini boşluğa bıraktığını öne sürdü.

10. kattaki günlük kiralık evin camından düşerek can vermişti! Katili sevgilisi çıktı

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Polis ekibi kadınların çelişkili bilgiler de verdiğini göz önüne alarak rezidansta yaptığı araştırmada kadınların kaldığı yerde biber gazı, plastik kelepçe, koli bandı, makas bulunca Dilmira Alimuradova ve arkadaşı Soyave Admina gözaltına alındı. Tek tek ifadeleri alınan kadınların olay ile ilgili farklı ve çelişkili bilgiler verdiği görüldü. Sorguya alınan kadınlar, kısa süre sonra Kurban Makyarov'u pencereden iterek öldürdüklerini itiraf etti.

ÇIKARDIĞI SÖYLENTİLER YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞ

İddiaya göre, Dilmira Alimuradova sevgilisi Kurban Makyarov'un aleyhinde çeşitli söylentiler yaymasına tepki göstererek, arkadaşı Soyave Admina ile birlikte planladığı cinayeti işledi. Erkek arkadaşı ile içki içtikten sonra biber gazı sıkıp ellerini plastik kelepçeyle bağlamak isterken çıkan arbedede Dilmira Alimuradova ve arkadaşı onu iterek 10'uncu kattan aşağıya atıp ölümüne neden oldu.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kadın, cinayet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İki kadınla gittiği günlük kiralık dairenin camından düşerek can vermişti! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Haber Yorumları (6)
VATANDAŞ: çok evliliğe laf söyleyenler. Nikahsiz çok kadınlı hayata ne diyorsunuz
Cevap Yaz 8 8 Yayından Kaldır
HASAN: her ikiside yanlış diyoruz, ha çok evlilik ha nikahsız olmak, ikiside yasak günah, boş yapma, yanlış örneği alıp başka bir yanlışı doğru yapamzasın, ne zekisin sen öyle. . .
Yayından Kaldır
A: ikiside doğru değil diyoruz.
1 4 Yayından Kaldır
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