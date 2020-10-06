Esenyurt'ta pompalı tüfek dehşeti! İki grup arasında çıkan kavgada olan çalışanlara oldu
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Esenyurt'ta pompalı tüfek dehşeti! İki grup arasında çıkan kavgada olan çalışanlara oldu

06.10.2020 08:52 | Son Güncelleme: 06.10.2020 09:23

Esenyurt'ta iki grup arasından sokakta çıkan ve pompalı tüfeğin de kullanıldığı kavgada fırıncıda çalışan 15 yaşındaki erkek çocuk ile bir kadın yaralandı. Çatışma sırasında kadın ve çocuğun yaralanması ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt Yenikent Mahallesi Balıkyolu Caddesi'nde meydana gelen olayda cadde üzerinde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga edenlerden biri, pompalı tüfeğiyle çevreye rastgele ateş etti. Yakındaki ekmek fırınında çalışan 15 yaşındaki İsmail B. ile adı öğrenilemeyen kadın çalışan isabet eden saçmalarla yaralandı. Çok sayıda saçma çevredeki dükkanlara isabet etti. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Kavga eden gruplar ise kaçarak bölgeden uzaklaştı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINDA

Kavga anları çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki grup arasında yaşanan kavga, çocuk ile kadının vurulması, vatandaşların panikle kaçışmaları görülüyor.

Vurulan çocuğun ağabeyi "6-7 kişi kamyonetle geldiler, birbirlerine bağırıyorlardı. 15 yaşında kardeşim üzerini giyindi, eve gidiyordu. Tam o sıra 'göğsümde ağrı var vuruldum' dedi ve içeri koştu. Yaralananların ikisi de ekmek fırınında çalışıyor" dedi.

Esenyurt'ta pompalı tüfek dehşeti! İki grup arasında çıkan kavgada olan çalışanlara oldu
Esenyurt'ta pompalı tüfek dehşeti! İki grup arasında çıkan kavgada olan çalışanlara oldu
Esenyurt'ta pompalı tüfek dehşeti! İki grup arasında çıkan kavgada olan çalışanlara oldu
Esenyurt'ta pompalı tüfek dehşeti! İki grup arasında çıkan kavgada olan çalışanlara oldu
Esenyurt'ta pompalı tüfek dehşeti! İki grup arasında çıkan kavgada olan çalışanlara oldu
Esenyurt'ta pompalı tüfek dehşeti! İki grup arasında çıkan kavgada olan çalışanlara oldu
Esenyurt'ta pompalı tüfek dehşeti! İki grup arasında çıkan kavgada olan çalışanlara oldu
Esenyurt'ta pompalı tüfek dehşeti! İki grup arasında çıkan kavgada olan çalışanlara oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (3)
HERO: Evet bir ara araba cam filmlerini global tehlike yaratıyor diye ceza kesiyorlardı ne günlerdi be silah serbest tabi ki. .
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OGUZ: guruplar ceteler gasp hırsızlık darp yaralama kim ceza alıyor iyi hal denetimli serbestlık korona hadi serbestsin ceza yok yapanın yanına kar kalıyor
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BOŞ VERSENE: DÜNYANIN EN SAHİPSİZ YERİ DİYEBİLİRİM. DEVLET BURDA RESMEN YOK. HERKEZ KENDİ DEVLETİNİ KURMUŞ GİBİ. TÜRKÇE KONUŞANI ZOR BULURSUN.
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