Esenyurt'ta polisten kaçıp kaza yaptı, alkollü ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı

ESENYURT'ta devriye gezen polis ekiplerinin 'dur' ihtarında bulunduğu hafif ticari araç içerisindeki 2 kişi kaçtı.

ESENYURT'ta devriye gezen polis ekiplerinin 'dur' ihtarında bulunduğu hafif ticari araç içerisindeki 2 kişi kaçtı. Kaçan şüpheliler bir süre yaşanan kovalamaca sırasında caddede seyir halindeki bir otomobile çarptı. Kazayı yara almadan atlatan 2 şüpheli gözaltına alındı. Polisten kaçan aracın sürücüsünün alkollü ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

Olay, Talatpaşa Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında yaşandı. Devriye gezen polis ekipleri, içerisinde 2 kişinin bulunduğu 34 CTH 469 plakalı ticari bir araçtan şüphelenerek 'dur' ihtarında bulundu. Polisin uyarısına aldırış etmeyen kişiler, araçla kaçmaya başladı. Kaçan şüphelilerle polis ekipleri arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Şüphelilerin kullandığı hafif ticari araç, Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne çıktığı sırada yolda seyir halindeki Mahsun Buldan'ın kullandığı 77 DP 369 plakalı otomobile çarptı. Otomobil sürücüsü Buldan ve beraberindeki 2 kişi ile şüpheliler kazayı yara almadan atlattı. Kazanın hemen ardından olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şüphelilerin kimliğinin Murat Çiçek ve Sercan Kara olduğunu tespit etti. Ayrıca aracı kullan Sercan Kara'nın alkollü şekilde aracı kullandığı ve ehliyeti olmadığı ortaya çıktı. Ayrıca polisten kaçan 2 kişiye yapılan Genel Bilgi Taramasında (GBT) hırsızlık ve benzeri suçlardan aranma kayıtları olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza sonrası hasarlı iki araç, çekiciyle yoldan kaldırıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

KAÇMA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, şüphelilerin polisten kaçma anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde şüphelilerin araçla hızla kaçtığı, polis ekiplerinin de arkasından takip ettiği görülüyor. Görüntülerin devamında ise çevredeki vatandaşlar kaza yerine yardıma koşuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı