Esenyurt'ta plastik fabrikası'nda yangın - 1
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Esenyurt'ta plastik fabrikası'nda yangın - 1

30.01.2021 00:59 | Son Güncelleme: 30.01.2021 01:12
Esenyurt'ta plastik fabrikası'nda yangın - 1

Ertan KILIÇ-Yılmaz OKUR-Buğra AKAY / İSTANBUL DHA - EESENYURT Kıraç'ta plastik fabrikasında yangın çıktı.

Ertan KILIÇ-Yılmaz OKUR-Buğra AKAY/ İSTANBUL DHA - EESENYURT Kıraç'ta plastik fabrikasında yangın çıktı. Fabrikanın bahçesindeki malzemeler alev alev yanıyor. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Öte yandan vatandaşlar ise fabrikanın bahçesindeki malzemeleri kurtarmaya çalışıyor


Esenyurt'ta plastik fabrikası'nda yangın - 1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertan KILIÇ

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