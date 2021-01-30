Esenyurt'ta plastik fabrikası'nda yangın - 1
30.01.2021 00:59 | Son Güncelleme: 30.01.2021 01:12
Ertan KILIÇ-Yılmaz OKUR-Buğra AKAY / İSTANBUL DHA - EESENYURT Kıraç'ta plastik fabrikasında yangın çıktı.
Ertan KILIÇ-Yılmaz OKUR-Buğra AKAY/ İSTANBUL DHA - EESENYURT Kıraç'ta plastik fabrikasında yangın çıktı. Fabrikanın bahçesindeki malzemeler alev alev yanıyor. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
Öte yandan vatandaşlar ise fabrikanın bahçesindeki malzemeleri kurtarmaya çalışıyor
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertan KILIÇ