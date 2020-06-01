Esenyurt'ta minibüsten 7 yerine 35 yolcu çıktı KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında toplu ulaşım araçlarına getirilen kısıtlama ile ilgili Esenyurt'ta yapılan denetimlerde minibüslerin 'yüzde 50' kuralını hiçe saydığı belirlendi.

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında toplu ulaşım araçlarına getirilen kısıtlama ile ilgili Esenyurt'ta yapılan denetimlerde minibüslerin 'yüzde 50' kuralını hiçe saydığı belirlendi. Bir minibüste 7 olması gereken yolcu sayısı 35 çıktı.

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah Mehterçeşme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nden geçen yolcu minibüslerini durdurarak denetim yaptı. Durdurulan 3 minibüste en az 30'ar yolcu olduğu tespit edildi. 'Yarı yarıya' kuralı uyarınca 14 koltuğa 7 yolcu alması gereken minibüslerden birinde ise tam 35 yolcu olduğu belirlendi. Araçlara 3 bin 180, sürücülere ise fazla yolcu almak suçundan 104 TL olmak üzere 3 bin 284'er TL ceza kesildi. Bir minibüs şoförü, yağmur yağdığını, işlerine gitmek için uzun süreden bu yana çaresiz bekleyen yolcuları mağdur olmamaları için aldığını belirtirken, "Koskoca araç sadece 7 kişi ile mi sefere çıksın?" diye konuştu. Araçlardaki fazla yolcular polisler tarafından indirildi.

Kaynak: DHA