ESENYURT'TA MASKE TAKMAMAKTA ISRAR EDİNCE CEZA YEDİ
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ESENYURT'TA MASKE TAKMAMAKTA ISRAR EDİNCE CEZA YEDİ

Esenyurt'ta polis ekipleri meydan ve çevresinde maske denetimi yaptı.

ESENYURT'TA MASKE TAKMAMAKTA ISRAR EDİNCE CEZA YEDİ
18.06.2020 13:33 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:46
Esenyurt'ta polis ekipleri meydan ve çevresinde maske denetimi yaptı.  Kimi vatandaşlar maskeyi cebinde kimileri şapkasının içinde taşırken, maske takmamakta ısrar eden bir kişiye 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi. Ceza kesilen kişinin sürekli gülümsemesi ise dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Yeni kararın ardından Esenyurt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri meydan ve çevresinde maske denetimi yaparken, bazı noktalarda da minibüslerde denetim yaptı. Birçok vatandaşın yasağa uyduğu görülürken, uymayan vatandaşlara uyarılarda bulunuldu, bazı vatandaşlara da ceza kesildi. 

KİMİ ŞAPKASINDAN KİMİ CEBİNDE ÇIKARDI

Meydan çevresine çıkan sokak aralarında da denetimlerde bulunan polis ekipleri maskesiz vatandaşları maskelerini takmaları yönünde uyardı. Bir vatandaş yüzünde bulunması gereken maskeyi polisin uyarılarının ardından başında bulunan şapkasının altından çıkararak yüzüne taktı. Bir başka kişi de takması zorunlu olan maskeyi cebinden çıkardı.

MASKE TAKMAMAKTA ISRAR ETTİ CEZAYI YEDİ

Meydanda maskesiz olarak yürüyen bir kadın da polis ekipleri tarafından uyarıldı. Uyarılara rağmen maskesini takmayan ve umursamaz tavırlarıyla dikkat çeken kadına polis ekipleri 3150 lira idari para cezası kesti. Ceza kesilen kadının polis ekipleri ceza keserken sürekli gülümsemesi de kameralara yansıdı.  Öte yandan trafik polisleri de Esenyurt'ta çeşitli noktalarda minibüslerde denetim yaptı.  Fazla yolcu olan minibüslere ceza kesilirken, maskesiz olduğu görülen vatandaşlar da minibüslerden indirildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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