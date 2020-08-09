Esenyurt'ta kuyumcu mağdurları bir kez daha eylem yaptı
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Esenyurt'ta kuyumcu mağdurları bir kez daha eylem yaptı

- Esenyurt'ta kuyumcu mağdurları bir kez daha eylem yaptı 400 mağdur para ve altınlarını geri istiyor Esenyurt'ta vurgun yapıp kaçan kuyumcu yakalandı ama altın ve paralar ortada yok Esenyurt'ta uzun zamandır kuyumculuk yapan bir iş yerine altınlarını verip paralarını alamayan vatandaşlar, bir...

09.08.2020 16:44 | Son Güncelleme: 09.08.2020 17:18

- Esenyurt'ta kuyumcu mağdurları bir kez daha eylem yaptı

400 mağdur para ve altınlarını geri istiyor

Esenyurt'ta vurgun yapıp kaçan kuyumcu yakalandı ama altın ve paralar ortada yok

İSTANBUL - Esenyurt'ta uzun zamandır kuyumculuk yapan bir iş yerine altınlarını verip paralarını alamayan vatandaşlar, bir kez daha eylem yaparak mağduriyetlerini dile getirdiler. Vatandaşlar, cezaevinde bulunan kuyumcu sahiplerinin altın ve paralarını geri vermesini istediler.

Esenyurt İnönü Mahallesinde 30 yıldır kuyumculuk yapan işyeri sahipleri iddiaya göre mahallede bulunan onlarca vatandaştan altınlarını topladı. Vatandaşların altınlarını geri vermeyen iş yeri sahipleri 13 Temmuz'da Esenyurt İnönü şubesi ve Beylikdüzü Yakuplu'da bulunan şubedeki bütün altın ve paraları alarak kaçtı. Şikayetler üzerine savcılık tarafından kuyumcu dükkanı sahibi üç kardeş ile ilgili soruşturma başlatıldı. 24 Temmuz'da gözaltına alınan 3 kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili dava sürerken mağdurlar, altınlarının ve paralarının geri ödenmesi için İnönü Mahallesindeki şube önünde eylem yaptı. Mağdurlardan Murat Sarıçiçek "Bunlara güvendik paramızı verdik. Bizi dolandırıp kaçtılar. Çıksınlar bize bir açıklama yapsınlar. Pazartesi günü kaçtıkları zaman buradan ve Yakuplu şubesinden kilolarca altınlar paralar çıkarıldı. Bu paralar nerede. Bu paralar cezaevindeki şahıslar üç kardeş ailelerine bildirerek bu altınları çıkaracaklar. Benim 14 bin lira param gitti yeğenimin 17 çeyreği gitti. Annemin 9 bin lirası gitti. Paraları alıp kaçtılar. 24 Temmuz'da yakalanarak Metris cezaevine konuldular. Altınları gömdüler" açıklamasını yaptı.

"Bu bir tehdit başka bir şey değil"

Diğer bir mağdur Emel Aras Bozdağ ise " Benim 90 bin liramı aldılar. Ben fazla para da istemiyorum anaparamı versinler yeter. Salih Bey oradan mesaj gönderiyor diyor ki 'Dilekçelerinizi alın o şekilde paranızı öderim ben hapis yatarsam paralarınızı ödeme.' Bu bir tehdit başka bir şey değil. Para verdik altın alacaktık bugün dedi yarın dedi pandemiden dolayı dedi bir ay sonra getireceğiz dedi paramızı vermedi" dedi.

"Bozdururken diğerlerinden daha pahalıya bozuyor"

Diğer bir mağdur Rabia Darıcı yaklaşık 400 mağdur olduğunu ifade ederek "Ben 6 senedir bu mahallede oturuyorum. 6 senedir bu insanlardan altın aldım. Altın bozdururken diğerlerinden daha pahalıya bozuyor alırken diğerlerinden daha ucuza satıyordu. Bu şekilde sürekli bu insanlardan alışveriş yapıyordum. Çok para bıraktım aldım. Ama en son kaçtıklarında alamadım" şeklinde konuştu.

Esenyurt'ta kuyumcu mağdurları bir kez daha eylem yaptı

Kaynak: İHA

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