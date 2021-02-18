Esenyurt'ta komşuların gürültü kavgası karakolda bitti

ESENYURT'ta yaşayan Mısırlı Mahmut Fatih Ahmet Abdülaziz, giriş katta oturan komşusunun gürültü yaptıkları gerekçesiyle 6 yaşındaki kızının üzerine bir kova pis su döktüğünü iddia ederek şikayetçi oldu. Abdülaziz'in, olaydan hemen sonra çektiği görüntüler kameraya yansırken, polis tarafların ifadesini karakolda aldı. Yaşananları anlatan Abdülaziz, "Bu su idrar mı, klozetten alınan lağım suyu mu bilmiyoruz. Ancak, çok pis kokuyor" dedi.

"KOMŞUSUNDAN ŞİKAYETÇİ OLDU"

Olay, geçen pazar Üçevler Mahallesi'nde 10 ailenin oturduğu 5 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre giriş katta oturan Nurcan Sırma, üst katında oturan Mısırlı bir ailenin 4 çocuğunun gürültü yaptığını öne sürerek, Mısırlı ailenin kapısını çaldı ve bağırmaya başladı. Nurcan Sırma, gürültü çıkarmakla suçladığı çocuklardan 6 yaşındaki Jane Abdülaziz'in başına yanında getirdiği rengi sarı olan ve pis kokan bir kova suyu döktü. Nurcan Sırma, iki gün önce de saat 14.30 sıralarında binanın önünde gürültü yaptıkları gerekçesiyle Jane Abdülaziz'in başından aşağıya rengi sarı olan ve pis kokan bir kova suyu döktü. Bunun üzerine bir fabrikada çalışan Mısırlı Mahmut Fatih Ahmet Abdülaziz, evlerine kadar gelen ve kızının üzerine iki kez pis su döktüğünü öne sürdüğü komşusundan şikayetçi oldu. Abdülaziz, olaydan hemen sonra çektiği görüntüleri de polise gösterdi. Polis, şikayet üzerine kadını ve şikayetçi Abdülaziz'i polis merkezine götürerek ifadesine başvurdu.

"BU SU İDRAR MI, KLOZETTEN ALINAN LAĞIM SUYU MU BİLMİYORUZ"

Yaşananları anlatan Abdülaziz, "Dün saat 19.00 sıralarında pis kokulu suyu çocuklarımız üzerine dökmüş. İki gün öncede yine aynı şeyi yapmış. Bu su idrar mı, klozetten alınan lağım suyu mu bilmiyoruz. Ancak, çok pis kokuyor" dedi. Olayı duyan komşular da Nurcan Sırma'nın oturduğu evin önüne gelerek yaptıklarını yanlış olduğunu belirterek tartıştı. Komşusunun " Çocukların üzerine neden pis tuvalet suyu döktünüz?" şeklindeki sorusuna Nurcan Sırma, "Ben dökmedim" diye cevap verdi.- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı