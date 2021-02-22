Esenyurt'ta komşu kavgasında ikinci perde; pis sudan sonra reçel

ESENYURT'ta bir kadın, tartıştığı Mısırlı üst komşusunun kapısına reçel döktüğü öne sürüldü. Aynı kadının, daha önce de dışarıda oyun oynayan çocukların üstüne pis su attığı iddia edilmişti.

Cumartesi saat 08.15 sıralarında Esenyurt Üçevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddialara göre 4 katlı apartmanın 1'inci katında eşi ve 4 çocuğu ile oturan Mısırlı Muhammed Fatih Abdülaziz, gürültü yapan alt kat komşusu ile tartıştı.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMUŞLARDI

Daha sonra evinin kapısını açtığında ise etrafa reçel döküldüğünü gören Abdulaziz, alt komşusundan şüphelenerek durumu polise bildirdi. Önceki günlerde de aynı kadının, sokakta oyun oynayan Abdülaziz'in kızlarının kafasına pis su döktüğü iddia etmişti. O gün de kavga ettikten sonra 2 komşu birbirinden şikayetçi olmuştu.

"3 KERE ÇOCUĞUMUN KAFASINA PİS SU ATTI"

Yaşananları anlatan 4 çocuk babası Muhammed Fatih Abdülaziz, "Ben Mısırlı'yım, 1 buçuk senedir bu dairede oturuyorum. Komşum benden rahatsız olmadığını söylüyor ama rahatsız. Neden rahatsız, bilmiyorum. Benim kızlarım, arkadaşları ile beraber karda oynamaya gidiyor. Pislik suyu kafalarına attı. Ben de işteyim, hanım aradı gelmem için. Kızların üzerindeki su pislik kokuyor. Video çektim sonra da polisi aradık. Niye döktü bilmiyorum. 3 kere oldu. Bir kere benim çocuğun kafasına pis su attı. Bu da ikinci. Kadın ne istiyor bilmiyorum. Ne zaman konuşsam, bana küfür ediyor. Saygılı olması lazım ama yok" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı