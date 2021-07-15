Esenyurt'ta karpuz yüklü kamyon dereye devrildi: 1 yaralı
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Esenyurt'ta karpuz yüklü kamyon dereye devrildi: 1 yaralı

Esenyurt'ta karpuz yüklü kamyon dereye devrildi: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta dereye devrilen karpuz yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.

Esenyurt'ta dereye devrilen karpuz yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akçaburgaz Mahallesi 1591 Sokakta Alkop Caddesine inen Arif Özel yönetimindeki 42 AAP 833 plakalı karpuz yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu dereye devrildi.

Araç içinde sıkışan ve bulunduğu yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Hayati tehlikesi bulunmayan sürücünün ayağında kırık oluştuğu bildirildi.

Kamyonun vinç yardımıyla kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan

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