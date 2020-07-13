Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı
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Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı

Son dakika: İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Çok sayıda konteyner alevler içinde yanıyor. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Olayda herhangi bir yaralanmanın olmadığı bildirildi.

13.07.2020 11:16 | Son Güncelleme: 13.07.2020 11:44

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir mahallede yangın çıktı. İşçilerin kaldığı şantiyede çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Atatürk Mahallesi 2233. Sokak'taki bir şantiyede, işçilerin kaldığı konteynerlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

OLAYDA YARALANAN YOK

Herhangi bir yaralanmanın olmadığı belirtilen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı

Kaynak: DHA

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