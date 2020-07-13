Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı Son dakika: İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Çok sayıda konteyner alevler içinde yanıyor. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Olayda herhangi bir yaralanmanın olmadığı bildirildi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir mahallede yangın çıktı. İşçilerin kaldığı şantiyede çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Atatürk Mahallesi 2233. Sokak'taki bir şantiyede, işçilerin kaldığı konteynerlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. OLAYDA YARALANAN YOK Herhangi bir yaralanmanın olmadığı belirtilen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Kaynak: DHA