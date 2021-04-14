ESENYURT'TA İKİ AİLE ARASINDA BALTALI, SOPALI KAVGA ANI KAMERADA
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ESENYURT'TA İKİ AİLE ARASINDA BALTALI, SOPALI KAVGA ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta, sokakta oynayan çocukların topu park halindeki otomobiline çarpan kişi terör estirdi.

Esenyurt'ta, sokakta oynayan çocukların topu park halindeki otomobiline çarpan kişi terör estirdi. Otomobil sahibi çocuğu darp ederken, iki aile arasında balta ve sopaların kullanıldığı kavga çıktı. Yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılırken, kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı. Kavga anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Pazar öğle saatlerinde Battalgazi Mahallesi 2679. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda oyun oynayan çocuklardan birinin topu, park halindeki otomobile çarptı. Otomobiline top gelen kişi, çılgına dönerek sokaktaki çocuklara bağırıp, darp etmeye başladı. Çocuklardan birinin babasının görmesi üzerine iki aile arasında kavga çıktı. İki aile birbirine taş, sopa, saksı, balta ile saldırdı. Kavgayı gören vatandaşlar ise durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

POLİS EKİPLERİ BİBER GAZI KULLANMAK ZORUNDA KALDI

Olayın büyüyerek devam etmesi üzerine polis ekipleri, biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Kavgada yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin sonucunda hastaneye kaldırıldı. Olay hakkında 3 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"BU CANİLİKTİR"

Yaşananları anlatan bir kişi, "Ufak çocuk top oynuyor. Top arabasına değiyor. Adam silahla, baltayla saldırıyor. Bir tanesi ağır yaralı. Balta ile kafasına vurmuş. Silah patlatmış adam. Mahalleli ve bunlar da şahit. Bu caniliktir, başka bir şey değil. Bu insanlık dışıdır. Bir top arabaya değdi diye bu kadar insanı rahatsız etmek caniliktir. Bunun cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

KAVGA ANI KAMERADA

İki aile arasında yaşanan kavga anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki gruptaki kişiler birbirlerine acımasızca sopalarla vuruyor.

ESENYURT'TA İKİ AİLE ARASINDA BALTALI, SOPALI KAVGA ANI KAMERADA
ESENYURT'TA İKİ AİLE ARASINDA BALTALI, SOPALI KAVGA ANI KAMERADA
ESENYURT'TA İKİ AİLE ARASINDA BALTALI, SOPALI KAVGA ANI KAMERADA
ESENYURT'TA İKİ AİLE ARASINDA BALTALI, SOPALI KAVGA ANI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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