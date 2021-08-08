Esenyurt'ta eczanelere 'Atık İlaç Toplama Kutuları' dağıtıldı
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Esenyurt'ta eczanelere 'Atık İlaç Toplama Kutuları' dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta eczanelere 'Atık İlaç Toplama Kutuları' dağıtıldı 'Sıfır Atık' projesi kapsamında yağ, tekstil ürünü, elektronik eşya, plastik, kağıt, cam atıklarını geri dönüşüme kazandıran Esenyurt Belediyesi, başlattığı yeni uygulamayla atık ilaçları toplamak için ilçe genelindeki tüm...

Esenyurt'ta eczanelere 'Atık İlaç Toplama Kutuları' dağıtıldı

İSTANBUL - 'Sıfır Atık' projesi kapsamında yağ, tekstil ürünü, elektronik eşya, plastik, kağıt, cam atıklarını geri dönüşüme kazandıran Esenyurt Belediyesi, başlattığı yeni uygulamayla atık ilaçları toplamak için ilçe genelindeki tüm eczanelere 'Atık İlaç Toplama Kutuları' dağıttı.

Esenyurt Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, ilaçların ayrıştırılarak doğaya zarar veremeyecek şekilde imha edilebilmesi için ilçedeki eczanelere Atık İlaç Toplama Kutuları yerleştirdi. Çevreye ve topluma zarar veren tarihi geçmiş ilaçların ayrıştırılması ve doğru şekilde imha edilebilmesi için İstanbul Eczacılar Odası ile birlikte başlatılan çalışma kapsamında vatandaşlar, evlerinde bulunan tarihi geçmiş, kullanılmayan ilaçları kendilerine en yakın eczaneye götürerek bu kutuya bırakabilecek. Atık kutularına bırakılan ilaçlar, ekipler tarafından belirli aralıklarla toplanarak imha edilecek.

"İlaçların ayrı bir şekilde imha edilmesini sağlayacağız"

İlaçların çöpe karışmasını önlemek amacıyla böyle bir çalışma başlattıklarını söyleyen Esenyurt Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Çevre Mühendisi Selda Şimşir, "Geri dönüşüm çalışmaları kapsamında atık ilaçları toplamaktayız. İstanbul Eczacılar Odası ile düzenlediğimiz protokol kapsamında ilaçların çöpe karışmasını önlemek adına gönüllü eczanelerimize atık ilaç toplama kutuları ve bilgilendirme afişleri bırakıyoruz. Bu şekilde vatandaşlarımızın evindeki kullanılma süresi geçen ilaçları toplayarak doğaya zarar vermeden ayrı bir şekilde imha edilmesini sağlayacağız" dedi.

Esenyurt'ta eczanelere 'Atık İlaç Toplama Kutuları' dağıtıldı
Esenyurt'ta eczanelere 'Atık İlaç Toplama Kutuları' dağıtıldı
Esenyurt'ta eczanelere 'Atık İlaç Toplama Kutuları' dağıtıldı
Esenyurt'ta eczanelere 'Atık İlaç Toplama Kutuları' dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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