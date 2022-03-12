Gişelere çarpan minibüsün şoförü yaralandı - Haberler

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Gişelere çarpan minibüsün şoförü yaralandı

AA - Taha Erham Keleş - Güncel
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İstanbul Esenyurt'ta gişelere çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - İstanbul Esenyurt'ta gişelere çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı.

TEM otoyolunda Ankara istikametine giden Emre Y. idaresindeki 34 RT 725 plakalı minibüs, Esenyurt gişelerine çarptı.

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Minibüs, vinç yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

Gişelere çarpan minibüsün şoförü yaralandı

Gişelere çarpan minibüsün şoförü yaralandı

Gişelere çarpan minibüsün şoförü yaralandı

Gişelere çarpan minibüsün şoförü yaralandı

Gişelere çarpan minibüsün şoförü yaralandı

Gişelere çarpan minibüsün şoförü yaralandı

Gişelere çarpan minibüsün şoförü yaralandı

AA / Taha Erham Keleş - Güncel

TEM Otoyolu, Esenyurt, Kaza, Gişe, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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