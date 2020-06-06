Madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı Esenyurt'ta, uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen şahıs, evde 2 yaşındaki oğlunun cinsel organını kesmeye kalkıştı. Annenin müdahale etmesi sonucunda evden çırılçıplak kaçan baba, boş bir arazide polis tarafından yakalandı.

İstanbul Esenyurt'ta, uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen şahıs, oğlunun cinsel organını kesmeye kalkıştı. Annenin tepki göstermesi üzerine evden çırılçıplak kaçan baba, kaçtığı arazide polis tarafından yakalandı.

ANNE TEPKİ GÖSTERDİ, BABA EVDEN ÇIPLAK KAÇTI

Geçtiğimiz günlerde Esenyurt'ta iddiaya göre uyuşturucu madde kullanan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen M.T.(35) evde 2 yaşındaki oğlu E.T'nin cinsel organını kesmeye kalkıştı. Bu sırada evde bulunan ve oğlunun seslerini duyan anne tepki gösterince baba çırılçıplak dışarı kaçtı.

KAÇTIĞI ARAZİDE YAKALANDI

Vatandaşların tepkisi üzerine boş araziye kaçan M.T. kısa sürede olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çocuğun hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olduğu durumunun iyi olduğu öğrenildi. Baba ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevi gönderildi.

Kaynak: İHA